Oséias Jorge busca novos investimentos para Nova Odessa em Brasília

Agenda incluiu reuniões com deputados federais e autoridades do governo para discutir projetos e recursos para o município

O presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, vereador Oséias Jorge, esteve em Brasília na quarta-feira (8) cumprindo uma ampla agenda de trabalho voltada à captação de recursos e novos investimentos para o município. As reuniões ocorreram com deputados federais e representantes do governo federal, com foco em projetos de saúde, infraestrutura, desenvolvimento urbano e apoio à agricultura local.

Durante a visita, Oséias se reuniu com os deputados federais Jonas Donizette e Alencar Santana, apresentando um conjunto de demandas prioritárias da cidade, entre elas a destinação de emendas parlamentares para custeio da saúde, melhorias em vias públicas e educação. O presidente destacou a importância da união de esforços entre o Legislativo e o Executivo municipal na busca por soluções e recursos que atendam às necessidades da população.

“Temos dialogado com diversas lideranças políticas em Brasília para garantir que Nova Odessa continue avançando. Nosso objetivo é conquistar investimentos que reflitam diretamente em qualidade de vida para o cidadão, especialmente nas áreas de saúde e serviços públicos essenciais”, destacou o presidente Oséias Jorge.

Além das agendas com os deputados, Oséias também se reuniu com o Secretário Nacional de Política Agrícola, Guilherme Campos, para tratar de ações voltadas aos pequenos produtores rurais do município.

“O campo tem papel fundamental na economia local. Queremos apoiar nossos produtores com mais estrutura, oportunidades e condições de crescimento sustentável”, afirmou Oséias.

Acompanharam o presidente nas agendas o Diretor-Geral da Câmara, Lucas Camargo, e os assessores José Ilton e Andresa Furian, que auxiliaram na apresentação técnica das demandas e no encaminhamento de projetos junto aos gabinetes e ministérios.

