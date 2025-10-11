Hortolândia: inscrições para curso online de canecas e camisetas personalizadas

Formação gratuita será promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com empresa

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Já estão abertas as inscrições para o “Curso Online de Canecas e Camisetas Personalizadas”, disponibilizado gratuitamente pelo FunSol (Fundo Social de Solidariedade), em parceria com a Capucho Brindes e Presentes.

A formação, de 8 horas/aula, é voltada a moradores de Hortolândia, adultos e jovens, maiores de 15 anos.

Interessados podem se inscrever por meio deste link: https://forms.gle/F6X9Rex38s6ZsxT59.

Até o final deste mês, os inscritos terão acesso ao material do curso, que será totalmente online. Em caso de dúvida basta entrar em contato com o FunSol pelo WhatsApp (19) 99979-8763.

De acordo com os organizadores, nesta formação, os participantes poderão aprender técnicas de sublimação e personalização de canecas, que poderão ser uma fonte de geração de renda. A sublimação é um processo de transferência de estampas (imagens, frases, logotipos, fotos, artes digitais) para a superfície da caneca através do calor e da pressão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP