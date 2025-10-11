Futebol Amador de Nova Odessa da 2ª divisão tem jogos neste domingo

partidas decisivas definem os finalistas da competição; jogos nos campos do Progresso e da Vila Azenha a partir das 8h

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realiza a última rodada da primeira fase da 2ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador de 2025 no próximo domingo (12/10), nos campos do Progresso e da Vila Azenha, a partir das 8h.

No Campo do Progresso, a rodada começa com o duelo entre Juventus e Red Bull, às 8h, seguido pela partida entre E.C. Real B e Independente E.C, às 10h. Já no Campo da Vila Azenha, o confronto de abertura será entre Toque Bola e Inter Alagoano, às 8h. Logo depois, Klavin F.C e Bigas F.C se enfrentam às 10h, fechando uma manhã decisiva para o futebol.

O secretário adjunto de Esportes, José Henrique Carvalho, destacou a importância da reta final da competição e a expectativa em torno das semifinais. “A 2ª Divisão tem revelado grandes talentos e mostrado o quanto o futebol amador é forte em Nova Odessa. A expectativa é de bons jogos e de um domingo de muito esporte, união e alegria nas nossas comunidades”, afirmou.

