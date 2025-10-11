Prefeito Piovezan inaugura atacadista em Santa Bárbara d’Oeste

O Paulistão Atacadista foi oficialmente inaugurado nesta quinta-feira (9) em Santa Bárbara d’Oeste. O empreendimento está localizado na esquina das avenidas Bandeirantes e Pérola Byington, área central da cidade, com 8 mil metros quadrados de área construída em terreno de 22 mil metros quadrados, gerando 160 empregos diretos, em investimento de mais de R$ 40 milhões.

Pertencente ao Grupo Savegnago, o Paulistão Atacadista apresenta-se como o “Campeão da Economia” e tem como foco principal atender pizzarias, foodtrucks, restaurantes, padarias, mercearias, escritórios, prestadores de serviços e pessoas físicas que procuram abastecer sua casa com compras em grande quantidade.

“Hoje foi dia de inaugurarmos mais um empreendimento em nossa cidade. O Paulistão Atacadista iniciou as suas atividades, com uma loja moderna, gerando emprego, renda e apresentando-se como uma nova opção para o consumo dos barbarenses e também dos moradores da região. O desenvolvimento econômico e social avança como nunca em nossa cidade. E quando falamos nesta posição de destaque não podemos esquecer que isso somente é possível graças aos outros bons números alcançados em setores como Saúde, Educação, Segurança Pública, Meio Ambiente, Saneamento, entre outros. Tudo isso é qualidade de vida. E é isso que Santa Bárbara oferece”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Empregos

“Em nosso período à frente da Prefeitura tivemos a geração de mais de 10 mil empregos, alcançamos a menor taxa de desemprego da história recente e fortalecemos o pleno emprego em Santa Bárbara d’Oeste. Agradecemos ao Grupo Savegnago, proprietário do Paulistão Atacadista, por confiar em nossa cidade e por estar conosco nesta jornada”, acrescentou o vice-prefeito Felipe Sanches.

O Grupo Savegnago conta atualmente com mais de 70 lojas entre Savegnago Supermercados, Paulistão Atacadista e Savegnago Prático, além de quatro postos de combustíveis Autoposto Savegnago, dois Centros de Distribuição, um Centro Comercial Savegnago e um Centro Administrativo, totalizando mais de 12 mil colaboradores. Reconhecido pelas certificações Great Place to Work (GPTW) – que atesta sua cultura de confiança, alto desempenho e inovação – e CHEP, referência internacional em gestão e transporte, com certificação de sustentabilidade, o Paulistão Atacadista reforça seu compromisso com a geração de empregos e o desenvolvimento econômico regional.

