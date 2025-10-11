Leitora reclama de ‘espertinhos’ na SP entre Americana e Nova Odessa

Leia carta da leitora

Bom dia!! Gostaria de ajuda da página com uma denúncia/ solicitação. Diariamente entre Americana e Nova Odessa na ponte da entrada da Luiz de Queiroz várias motos e até carros passam na contramão para entrar no outro sentido na Luiz de Queiroz nesse trecho da foto, sendo super arriscado e várias vezes causando acidentes.

A construção de uma simples barreira ali, como já tem no mesmo trecho mais para frente faria muita diferença e pararia com a imprudência de tantos motoristas.

Desde já agradeço