Uma das atrizes mais queridas de Hollywood, Diane Keaton morreu aos 79 anos, segundo informações confirmadas pela revista People neste sábado (11).

A publicação informou que a artista faleceu na Califórnia, e que a notícia foi confirmada por um porta-voz da família, que pediu privacidade neste momento difícil.

Conhecida por sua personalidade carismática e estilo natural de atuação, Keaton construiu uma carreira de mais de cinco décadas e se tornou referência de talento, modernidade e autenticidade em Hollywood.

Keaton deixa dois filhos, Dextere de 29 anos, Duke, de 24, adotados em 1996 e 2001, respectivamente.

Muito discreta na vida pessoal, atriz teve relacionamentos com Woody Allen, Al Pacino – seu par romântico em O Poderoso Chefão – e Warren Beatty.

Em entrevistas, já afirmou que a maternidade foi uma decisão amadurecida ao longo dos anos, descrevendo-a como “a realização de um pensamento que vinha tendo há muito tempo”.

Diane Keaton nome e família

Nascida em Los Angeles, em 1946, Diane Hall (seu nome de batismo) era a mais velha de quatro filhos. O pai era engenheiro civil e a mãe, dona de casa, foi uma das grandes inspirações da atriz. “No fundo do seu coração, ela provavelmente queria ser uma artista de algum tipo”, disse Diane à People em 2004.

