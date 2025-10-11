Outubro Rosa: UBSs do São Francisco e Esmeralda têm ações em Santa Bárbara

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Jardim São Francisco e Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, promoveram nesta semana diversas rodas de conversa e salas de espera ativas dentro da programação do Outubro Rosa.

As ações integram uma série de atividades voltadas à prevenção e ao autocuidado, incluindo solicitação de mamografias, coletas de papanicolau, palestras e orientações com equipes multidisciplinares. O objetivo é incentivar a detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero, fortalecendo a promoção da saúde entre as mulheres barbarenses.

Ao longo de todo o mês, a Rede Municipal de Saúde intensifica ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, envolvendo Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Complexos Regionais, Centro de Referência em Saúde da Mulher, empresas parceiras e instituições.

O Centro de Referência em Saúde da Mulher também terá papel de destaque, promovendo aulas do Programa QualiVida, coletas de papanicolau, solicitações de mamografia e acolhimento às mulheres. Já a Casa de Maria, em parceria com a UBS Planalto do Sol II, abrirá inscrições para consultas especiais em outubro, sob o tema “Do diagnóstico à superação: o poder do movimento”, conforme abaixo.

Exames

Durante todo o ano os exames de mamografia e papanicolau podem ser solicitados pelo médico no momento da consulta ou pela enfermeira. Após a solicitação, os agendamentos são feitos pela recepcionista da unidade de saúde. Os casos que apresentarem alterações, são encaminhados para investigação mais aprofundada no Centro de Referência em Saúde da Mulher e tratamento em referências SUS do Estado.

Programação completa do Outubro Rosa 2025 em Santa Bárbara d’Oeste:

UBS Mollon (Rua do Cobre, 850, Mollon)

Rodas de conversa nos dias 9, 17, 21, 28/10, às 13h30.

UBS Esmeralda (Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda)

Coleta de papanicolau e solicitação de mamografia nos dias 7 e 28/10, das 8h às 11h.

Sala de espera ativa (prevista para 8/10, às 7h30).

UBS Cidade Nova (Rua Salvador, 466, Cidade Nova)

Salas de espera ativas previstas às sextas-feiras, às 10h. Cartazes temáticos durante todo o mês.

UBS São Fernando (Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando)

Ampliação de acesso com atendimento de pacientes para papanicolau em atraso no dia 3/10. Cartazes temáticos durante todo o mês.

UBS Planalto do Sol II (Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol II)

Coleta de papanicolau e solicitação de mamografia ao longo do mês.

UBS 31 de Março (Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março)

Sala de espera ativa (6/10, às 13h) e Grupo Faça Saúde (30/10, às 13h).

UBS Europa IV (Rua Letônia, 150, Jardim Europa IV)

Sala de espera ativa (7/10, às 14h) e Grupo Faça Saúde (21/10, às 14h).

UBS Dona Regina (Rua Maria Tereza Guardiano Ribeiro, 900, Dona Regina)

Sala de espera ativa (8/10, às 8h).

Complexo Regional do Jardim Europa (Rua Portugal, 522, Jardim Europa)

Sala de espera ativa (8/10, às 14h).

UBS São Francisco (Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco)

Orientações nutricionais e sobre a prevenção ao câncer de colo do útero (9/10, às 9h).

UBS Centro de Saúde II (Avenida Sábato Ronsini, 203, Vila Borges)

Sala de espera ativa (10/10, às 8h) e coleta para papanicolau (30/10, às 7h30).

UBS Regional Zona Sul (Rua José Calixto, 100, Jardim Santa Rita)

Coleta de papanicolau e solicitação de mamografia (10/10, das 13h às 16h).

Sala de espera ativa (31/10, às 10h).

CAPS AD (Rua José Fernandes Mollon, 245, Mollon)

Roda de conversa com grupo de mulheres (13/10, às 9h).

UBS Cruzeiro do Sul (Rua Cel. Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul)

Sala de espera ativa (15/10, às 8h).

Solicitação de mamografia diariamente, das 7h às 12h e das 13 às 16h.

UBS Romano (Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi)

Sala de espera ativa com Rede Feminina de Combate ao Câncer (17/10, às 8h).

UBS Grego (Rua Arthur Amaral, 30, Grego)

Sala de espera ativa (17/10, às 8h).

UBS Boa Vista (Avenida de Cillo, 1.015, Jardim Boa Vista)

Sala de espera ativa (24/10, às 14h).

Complexo Regional do Jardim Pérola (Rua do Couro, 725, Jardim Pérola)

Sala de espera ativa (22/10, às 14h).

Centro de Referência em Saúde da Mulher (Rua Floriano Peixoto, 780, Centro)

Dias 14, 16, 21 e 23/10 (diversas ações de promoção e prevenção em saúde).

Programa QualiVida, ações semanais de prevenção e coleta de papanicolau

Solicitação de mamografia durante todo o mês.

Instituição Casa de Maria/UBS Planalto do Sol II (R. Mococa, 510, Planalto do Sol II)

“Do Diagnóstico à Superação: o Poder do Movimento”

Inscrições entre os dias 6 e 17 de outubro diretamente na instituição Casa de Maria, das 8 às 17h (72 vagas para mulheres residentes em Santa Bárbara)

Coleta de papanicolau e solicitação de mamografia nos dias 21, 24, 28 e 31/10, das 16h às 19h, também na instituição

*Programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

**Confirme o cronograma de atividades e ações diretamente na sua unidade de referência.

