Cinema do Tivoli reverte ingressos do Dia das Crianças para projetos sociais

Toda a renda dos ingressos vendidos em 12 de outubro será revertida em convites para crianças em situação de vulnerabilidade social; ação beneficiará entidades de Santa Bárbara d’Oeste

Leia + sobre diversão e arte

Neste Dia das Crianças, a magia do cinema vai muito além das telas. A rede Moviecom, em parceria com o Tivoli Shopping, realiza mais uma edição da tradicional campanha “Ingressos que Viram Sonhos”, uma iniciativa solidária que há 20 anos transforma diversão em esperança.

No dia 12 de outubro, todos os ingressos vendidos para qualquer filme e sessão serão revertidos em convites destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social, garantindo que a emoção do cinema chegue também àquelas que mais precisam.

A ação solidária, que ao longo de duas décadas já contabiliza quase meio milhão de ingressos doados, reforça o compromisso da Moviecom com a inclusão e o acesso à cultura.

Uma manhã especial de cinema

As doações arrecadadas durante o Dia das Crianças serão utilizadas em uma manhã especial no dia 14 de novembro, quando crianças atendidas por entidades de Santa Bárbara d’Oeste viverão uma experiência inesquecível no Moviecom Tivoli Shopping.

O grupo será recebido para uma sessão exclusiva do filme “Zoopocalipse”, além de atividades recreativas preparadas especialmente para elas.

“Essa é uma das ações mais significativas que realizamos. O cinema é um lugar onde nascem emoções e sonhos, e poder proporcionar esse momento a tantas crianças é algo que nos enche de orgulho”, destaca Alan Aparecido da Silva Turci, gerente do Moviecom do Tivoli Shopping. “A cada ingresso comprado, nossos clientes ajudam a espalhar alegria. É um gesto simples, mas com um impacto enorme”, completa.

A campanha “Ingressos que Viram Sonhos” é uma das iniciativas sociais mais longevas do circuito cinematográfico brasileiro. Criada pela Moviecom, ela tem como objetivo tornar o cinema acessível a crianças e adolescentes de comunidades e instituições sociais, fortalecendo valores como empatia, solidariedade e responsabilidade social.

“É uma alegria ver o cinema transformando realidades e conectando pessoas. Essa é uma ação que toca o coração e mostra o poder da arte em fazer o bem”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

Serviço

“Ingressos que Viram Sonhos” – Moviecom Tivoli Shopping

Data da arrecadação: 12 de outubro (Dia das Crianças)

Filmes válidos: Todos os títulos e sessões do dia

Local: Moviecom Tivoli Shopping – Santa Bárbara d’Oeste

Beneficiados: Crianças de entidades assistenciais de Santa Bárbara d’Oeste

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP