Frio intenso pode agravar sintomas de artrite; reumatologista Cláudia Goldenstein Schainberg orienta como proteger as articulações

Com a chegada do inverno, pessoas que sofrem com artrite costumam relatar aumento nas dores articulares e na rigidez matinal. As temperaturas mais baixas afetam diretamente a mobilidade e o bem-estar dos pacientes, exigindo cuidados redobrados. Mas o que exatamente é a artrite e por que o frio piora os sintomas?

A artrite é uma inflamação nas articulações que pode afetar pessoas de todas as idades, embora seja mais comum em adultos a partir dos 40 anos. A condição pode ter diversas causas, entre elas, doenças autoimunes, infecções e o desgaste natural das articulações com o tempo. Os principais sintomas incluem dor persistente, inchaço, calor, vermelhidão e dificuldade de movimentar a articulação afetada.

Durante o inverno, a vasoconstrição, contração dos vasos sanguíneos em resposta ao frio, reduz a irrigação das extremidades do corpo, o que pode aumentar a rigidez e a sensação de dor nas articulações. Além disso, a tendência de ficar mais tempo em repouso durante os dias frios contribui para a perda de mobilidade e o enfraquecimento muscular, agravando o quadro.

De acordo com a reumatologista Cláudia Goldenstein Schainberg, é fundamental manter uma rotina de cuidados para amenizar os sintomas durante o inverno. “O frio intensifica os sintomas da artrite, como dor e rigidez. Por isso, é importante manter o corpo aquecido, praticar atividades físicas leves regularmente e não abandonar o tratamento medicamentoso prescrito”, explica a especialista.

Ela ressalta que a fisioterapia, o uso de roupas térmicas, banhos mornos e uma alimentação equilibrada também são aliados importantes. “Além de manter as articulações em movimento, o exercício físico promove a liberação de endorfinas, que têm efeito analgésico natural. A hidratação e o controle do peso corporal também são fundamentais para reduzir o impacto sobre as articulações”, complementa Cláudia Goldenstein Schainberg.

Para quem convive com a doença, adaptar hábitos e seguir orientações médicas durante o inverno é essencial para preservar a qualidade de vida e evitar crises dolorosas. Buscar um reumatologista ao primeiro sinal de desconforto persistente também é uma atitude preventiva eficaz.