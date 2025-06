Artrose – Conheça os avanços reais no tratamento da doença que afeta milhões de brasileiros e entenda como cirurgias, suplementos e robôs podem contribuir

Dor, rigidez, inchaço e limitação de movimento são apenas alguns dos sintomas mais comuns da artrose, uma doença degenerativa que afeta as articulações e impacta a qualidade de vida de milhões de pessoas. Embora seja frequentemente associada ao envelhecimento, a condição de desgaste também pode surgir em pacientes mais jovens devido a traumas, sobrepeso, esforços repetitivos ou predisposição genética.

Apesar da alta incidência, ainda há muitos mitos sobre a doença, seus tratamentos e os avanços médicos realmente eficazes. Ao exigir uma abordagem multidisciplinar, combinando diagnóstico preciso, tratamentos individualizados e, quando necessário, a intervenção cirúrgica com apoio de tecnologias – como as plataformas robóticas -, a informação é a principal aliada para que pacientes e profissionais tomem decisões mais seguras e conscientes.

Confira, a seguir, algumas das dúvidas mais comuns sobre a artrose para esclarecer o que é mito e o que é verdade.

1 – Artrose é uma consequência natural do envelhecimento

Parcialmente verdade. Embora o desgaste das articulações com o tempo seja comum, a artrose não deve ser encarada como uma parte inevitável do envelhecimento. Fatores como obesidade, lesões, sedentarismo e histórico familiar influenciam diretamente no aparecimento e progressão da doença. A boa notícia é que há formas de prevenção e controle, entre elas, a adoção de hábitos de vida saudável, como a prática regular de exercícios – especialmente os que contribuem para o fortalecimento muscular -, o controle do peso corporal e as consultas de rotina com o médico ortopedista.

2 – Chás anti-inflamatórios ajudam no tratamento da artrose

Mito. Alguns chás, como os de cúrcuma ou gengibre, podem ter efeitos anti-inflamatórios leves, mas eles não substituem os tratamentos médicos adequados. Sua ação é limitada e não atua na causa do problema, que é o desgaste da cartilagem.

3 – Suplementos como colágeno e condroitina curam a artrose

Mito. Esses suplementos podem ser indicados em alguns casos como parte do tratamento coadjuvante, mas não têm comprovação científica suficiente para reverter ou curar a artrose. A eficácia varia muito entre os pacientes, e seu uso deve ser sempre orientado por um médico.

4 – A infiltração com ácido hialurônico é uma opção eficaz para controlar a dor

Verdade. A aplicação intra-articular de ácido hialurônico pode ajudar a reduzir o atrito entre os ossos e aliviar temporariamente a dor, especialmente nos estágios iniciais da artrose, quando ainda há cartilagem na articulação.

5 – A artroplastia de joelho é a única solução em casos avançados

Verdade. Quando os tratamentos conservadores deixam de surtir efeito e o paciente enfrenta limitações severas, a substituição da articulação por uma prótese – chamada artroplastia de joelho – é a alternativa mais eficaz. A cirurgia devolve mobilidade, reduz a dor e melhora significativamente a qualidade de vida.

6 – Cirurgias com auxílio de robôs são mais seguras e precisas

Verdade. Com o apoio de plataformas como o ROSA® Knee System, a artroplastia de joelho torna-se ainda mais precisa. O robô não realiza a cirurgia sozinho, mas auxilia o cirurgião com dados em tempo real e planejamento personalizado, resultando em menor risco de desalinhamento e melhores resultados funcionais para o paciente.

7 – Toda cirurgia de joelho é arriscada e exige longa recuperação

Mito. Com as técnicas minimamente invasivas e o suporte de tecnologias robóticas, o procedimento se torna mais seguro, menos doloroso e com recuperação mais rápida. Cada caso deve ser avaliado individualmente, mas avanços como o uso de robótica têm transformado o cenário da ortopedia.

Sobre a Zimmer Biomet

Fundada em 1927 e sediada em Warsaw, Indiana (EUA), a Zimmer Biomet é líder global em saúde musculoesquelética. A empresa desenha, fábrica e comercializa produtos reconstrutivos ortopédicos; produtos de medicina esportiva, biológicos, extremidades e traumas; tecnologias office-based; produtos de coluna, craniomaxilofacial e torácico; implantes dentários; e produtos cirúrgicos relacionados. A companhia colabora com profissionais de saúde em todo o mundo para aumentar o ritmo da inovação. Seus produtos e soluções ajudam a tratar pacientes que sofrem de doenças ou lesões em ossos, articulações ou tecidos moles. Junto com profissionais de saúde, ajudam milhões de pessoas a viverem melhor. A Zimmer Biomet possui operações em mais de 25 países e comercializa seus produtos em mais de 100 localidades.

