A Campanha do Agasalho 2025 do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa foi lançada oficialmente na manhã desta terça-feira (3), com a participação de autoridades e dos idosos atendidos pelo Programa da Melhor Idade do Município. Com o slogan “O que foi passado, aquece o presente”, a iniciativa já conta com 15 caixas de arrecadação espalhados pela cidade, e deve ganhar novos pontos de coleta em breve.

A Campanha do Agasalho continua agora até o próximo dia 27 de junho. Podem ser doadas agasalhos e roupas de frio em bom estado, calçados e brinquedos, cobertores e edredons, e também itens para pets. O “bazar” de distribuição dos itens arrecadados para as famílias carentes deve acontecer no início de julho, também na sede do Fundo Social e Espaço Melhor Idade da Prefeitura.

Os pontos de coleta estão localizados em locais estratégicos e de grande circulação de pessoas, como a própria Prefeitura de Nova Odessa, o Fundo Social, o Teatro Municipal, secretarias de Educação e de Saúde e as lojas dos Supermercados São Vicente, Davita e Paraná – entre outros.

Presidente voluntária do Fundo Social, Rose Miranda reforçou a importância da Campanha do Agasalho anual e agradeceu o apoio da população de Nova Odessa, que sempre contribui com o próximo com doações em grande quantidade e qualidade.

“Muita gente acha que a Campanha do Agasalho é voltada somente para pessoas que moram na rua, mas não. Essa campanha é também para famílias de Nova Odessa que passam por dificuldades e também estão em situação de vulnerabilidade. E elas existem. Se cada um doar uma blusa de frio ou um cobertor, nós aqueceremos muitas dessas pessoas – quem sabe todas elas”, destacou.

Apelo

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) foi representado pelo vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), que também fez um apelo à solidariedade dos moradores. “Temos que ajudar e apoiar esta causa. Se você tiver um cobertor a mais no seu guarda-roupa, doe. Faça uma boa ação e ajude quem precisa. Temos que ajudar, pois não sabemos o que quem precisa já passou na vida para estar nessa situação”, afirmou.

A diretora de Gestão Social do Município, Shirley Barbosa, elogiou a proposta da Campanha. “Quero parabenizar a todos por esta campanha de suma importância, porque ela ajuda as pessoas em estado de vulnerabilidade e a enfrentar o inverno com mais conforto, segurança e dignidade”, declarou aos cerca de 200 convidados presentes no Fundo Social.

Secretário de Governo, Odair Dias deixou para todos os presentes uma mensagem de empatia e amor ao próximo. “A gente precisa se colocar no lugar do outro e ver que o outro também precisa da nossa ajuda. Temos que nos sensibilizar e doar, olhar nosso guarda-roupa e ver as roupas que não usamos mais. O que não serve para nós, pode salvar uma vida”, finalizou.

A entrega gratuita dos itens arrecadados acontecerá em julho, por meio de um “bazar solidário” voltado às famílias em situação de vulnerabilidade. As doações serão separadas em roupas para homens e mulheres, crianças e adultos e por tamanhos. O “bazar solidário” de encerramento da Campanha do Agasalho será amplamente divulgado nos canais oficiais da Prefeitura e na imprensa regional. Em 2024, mais de 5 mil peças foram arrecadadas e distribuídas para cerca de 500 famílias da cidade.