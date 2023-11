Árvore de Natal da droga encontrada no Romano

Não era arvore de Natal, mas sim cheia de droga

encontrada em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na noite deste domingo no Conjunto Roberto Romano. A apreensão aconteceu por volta das 21h20. Os GMs foram ao local depois de denúncia anônimo. Seriam adolescentes vendendo a droga, mas todos teriam fugido antes da chegada dos homens da lei. O material estava em uma árvore do bairro.

Abaixo descrição da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis .🚨GCM Edmilson .🚨GCM Washington .🚨GCM Sernajoto

.📍DATA: 25/11/ 2023

.📍HORA: 21:20

.📍LOCA Rua Padre Vitorio freguglia, 915

🛑 Apreensão de drogas

Síntese:

Informações chegada a está equipe de apoio Tatico, pelo CHRR, onde defronte o bloco 915 indivíduos aparentando ser menores de idade estariam comercializando drogas e escondiam a droga em um árvore defronte ao referindo bloco, está equipe deslocou até o local, porém não foi localizado nenhum indivíduo nas características, sendo realizado uma busca no local indicado, foi localizado no tronco de um árvore uma sacola plástica contendo no seu interior: 58 pedras de crack, 96 pipetas de cocaína e 4 porções de maconha, sendo toda a droga conduzindo ao plantão policial, onde foi apreendido.

