Parapan Santiago 2023: Brasil registra melhor campanha

Os Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023

já estão na história do esporte brasileiro. Isso porque, neste sábado, 25, o Brasil chegou a 332 medalhas conquistadas na capital chilena, e superou o desempenho obtido em Lima 2019 – que terminou com 308 pódios –, registrando a melhor campanha do país a um dia do fim da competição.

Leia + Sobre todos os Esportes

No oitavo dia de disputas por medalhas em Santiago, o Brasil alcançou 45 pódios (19 ouros, 17 pratas e 9 bronzes), seguindo na liderança do Parapan, agora com 151 de ouro, 92 de prata e 89 de bronze. Os Estados Unidos recuperaram a vice-liderança, chegando a 156 pódios e 52 ouros, enquanto a Colômbia caiu para a terceira posição (152 medalhas e 46 ouros).

Badminton

Este sábado, 25, foi o primeiro dia que valeu medalhas para a modalidade.

O Brasil alcançou o pódio 13 vezes, com seis ouros, quatro pratas e três bronzes.

A medalha de número 309, que fez com que o Brasil superasse a campanha de Lima 2019, veio com o sul-mato-grossense Yuki Rodrigues, na classe SU5 (deficiência nos membros superiores.

Bocha

O Brasil conquistou duas medalhas: ouro por equipes nas classes BC1/BC2 (auxílio opcional e sem auxílio) e bronze nos pares da classe BC3 (com auxílio de calheiro).

Com o ouro, a equipe brasileira garantiu uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. É a nona vaga via Parapan.

A pernambucana Andreza Vitória, o potiguar Iuri Saraiva e o cearense Maciel Santos integraram a equipe brasileira que conquistou o ouro e a vaga paralímpica.

Atletismo

No último dia de competições, o Brasil conquistou mais 21 medalhas (10 de ouro, 10 de prata e uma de bronze).

A delegação brasileira encerrou a participação com 83 pódios (34 de ouro, 27 de prata e 22 de bronze).

Dois recordes das Américas foram quebrados neste sábado, 25: Cícero Nobre (na classe F57 – atletas que competem sentados) e Edenílson Floriani (na classe F42 – deficiência nos membros inferiores) estabeleceram novas marcas no lançamento de dardo.

Com o tempo de 10s34, o paraibano Petrúcio Ferreira faturou o ouro nos 100m da classe T47 (deficiência nos membros superiores). O velocista campeão paralímpico e mundial manteve a hegemonia de quase oito anos na prova. Desde os Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015, Petrúcio vence esta disputa em grandes competições internacionais contra atletas da sua classe. O carioca Washington Nascimento levou a prata na mesma prova.

Futebol

No futebol de cegos, o Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0, com gol de Ricardinho, e garantiu o pentacampeonato parapan-americano.

O quinto título consecutivo veio também no futebol PC (paralisados cerebrais). Na final, contra a Argentina, o Brasil venceu por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Cesar.

Mais medalhas

No tênis em cadeira de rodas, foram duas medalhas: bronze na chave simples masculina, com Daniel Rodrigues, e prata nas duplas do quad, com Ymanitu Silva e Leandro Pena.

No taekwondo, foram cinco medalhas: duas pratas e três bronzes. No masculino, na categoria acima de 80kg masculina, Lucas Moraes (prata) e Pedro Paulo (bronze). No feminino acima de 65kg, Débora Menezes ficou com a prata e Camila Macedo com o bronze. Claro Lopes ficou com o bronze no masculino até 80kg.

Veja todos os medalhistas da delegação brasileira neste sábado, 25:

Atletismo

OURO Petrucio Ferreira – T47 – 100m

OURO Alessandro Oliveira – F11 – Arremesso de peso

OURO Thalita Simplicio – T11 – 400m

OURO Rayane Soares – T13 – 400m

OURO Izabela Campos – F12 – Arremesso de peso

OURO Elizabeth Gomes – F53/54/55 – Arremesso de peso

OURO Cícero Nobre – F57 – Lançamento de dardo

OURO Edenilson Floriani – F64 – Lançamento de dardo

OURO Ricardo Mendonça – T37 – 200m

OURO Julio Cesar Agripino – T11 – 1500m

PRATA Daniel Mendes – T11 – 100m

PRATA Paulo Henrique Reis – T13 – Salto em distância

PRATA Washington Nascimento – T47 – 100m

PRATA Marcos Vinicius – T12 – 100m

PRATA Cristian Ribera – T54 – 1500m

PRATA Francisco Jefferson – F64 – Lançamento de dardo

PRATA Fernanda Yara – T47 – 100m

PRATA Jenifer Silva – F12 – Arremesso de peso

PRATA Jerusa Geber, Petrucio Ferreira, Marcelly Pedroso e Ariosvaldo Fernandes – Revezamento 4x100m

PRATA Christian Gabriel – T37 – 200m

BRONZE Aline Rocha – T54 – 400m

Badminton

OURO Mikaela Almeida – SU5

OURO Ana Carolina Reis – SL4

OURO Julio Cesar Godoy e Marcelo Conceição – WH1/WH2

OURO Rogerio Oliveira – SL4

OURO Yuki Rodrgues – SU5

OURO Abinaecia Silva – SL3

PRATA Edwarda Oliveira – SL4

PRATA Edmar Barbosa e Rodolfo Cano – WH1/WH2

PRATA Kauana Beckenkamp – SL3

PRATA Ana Gomes e Daniele Souza – WH1/WH2

BRONZE Adriane Avila – SL3

BRONZE Breno Eduardo – SL4

BRONZE Maria Antunes e Auricelia Evangelista – WH1/WH2

Bocha

OURO Andreza Oliveira, Iuri Tauan e Maciel Santos – BC1/BC2

BRONZE Evelyn Oliveira e Mateus Carvalho – BC3

Futebol de cegos – OURO

Futebol PC – OURO

Taekwondo

PRATA Lucas Moraes – Acima de 80kg

PRATA Debora Menezes – Acima de 65kg

BRONZE Claro Lopes – Até 80kg

BRONZE Pedro Paulo – Acima de 80kg

BRONZE Camila Macedo – Acima de 65kg

Tênis em cadeira de rodas

PRATA Leandro Pena e Ymanitu Silva – Duplas masculinas

BRONZE Daniel Rodrigues – Individual masculino

A delegação brasileira

Para esta edição, a delegação brasileira conta com 324 atletas, 190 homens e 134 mulheres, oriundos de 23 estados e do DF, em 17 modalidades. Desses competidores, 51 têm até 23 anos, 108 são cadeirantes, 132 são estreantes no evento continental, 72 treinam nos Centros de Referência do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e 11 disputaram o Parapan de Jovens, em Bogotá, Colômbia, no último mês de junho.

Patrocínio

As Loterias Caixa e a Braskem são as patrocinadoras oficiais do atletismo.

As Loterias Caixa são a patrocinadora oficial do futebol de cegos, da bocha e do badminton.

Programa Loterias Caixa Atletas de Alto Nível

Os atletas Alessandro Silva, Andreza Vitória, Cícero Nobre, Edenilson Floriani, Beth Gomes, Izabela Campos, Maciel Santos, Petrúcio Ferreira, Ricardo Mendonça e Wallace dos Santos são integrantes do Programa Loterias Caixa Atletas de Alto Nível, programa de patrocínio individual da Loterias Caixa que beneficia 91 atletas.

Time São Paulo

Os atletas Alessandro Silva, Aline Rocha, Cristian Ribera, Beth Gomes, Maciel Santos, Rayane Soares, Daniel Mendes e Marcelly Pedroso são integrantes do Time São Paulo, parceria entre o CPB e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que beneficia 106 atletas de 14 modalidades.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP