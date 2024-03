As ruas mais perigosas para furtos e roubos em Americana; confira

Mapeamento inédito, elaborado pelo Portal Novo Momento, mostra que a Avenida Cillos foi o alvo número 1 dos criminosos em 2023. Foram 2.352 furtos e 292 roubos em Americana no ano passado. Desse total, 1.116 ocorrências eram sobre veículos.

Com uma média de um caso a cada 3 horas em 2023, foi possível constatar que houve um aumento de 9% com relação ao ano anterior e em janeiro de 2024 houve um aumento de 13% com relação ao mesmo período do ano passado.

Na Avenida Cillos, uma das vias mais movimentadas da cidade, foram 65 boletins (destaque especial para o estacionamento da UPA). É importante reforçar que, segundo o INSPER, 64% das vítimas não denunciam. O INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa é uma instituição de ensino superior privada, credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) em 1998, com sede na cidade de São Paulo.

Quando analisado por bairro, foram 77 casos só entre sete principais ruas do Jardim São Paulo.

Outra Avenida que apareceu com destaque foi a Brasil, 42 casos.

Só no estacionamento da Rodoviária foram mais 39 furtos e roubos.

Nas redondezas da Faculdade FAM foram 28.

Dentro do Terminal foram 21 furtos (destaque para smartphones)

No estacionamento do Hospital Municipal foram 18.

Nas proximidades da ETEC Polivalente: 12 denúncias. Porém, só nesta semana duas motocicletas foram furtadas.

Já nas proximidades da FATEC, 11 ocorrências.

E mais 6 nas imediações do Poupatempo.

Num grupo de estudantes da cidade, jovens se organizam para pedir reforço policial, videomonitoramento e mais iluminação nas redondezas das unidades de ensino técnico e acadêmico de Americana.