União e PP formam novo bloco de poder em Americana

Os partidos União e PP se juntaram e hoje

formam um novo bloco de poder em Americana. Esta semana foram selados os novos presidentes e os partidos estão sob a batuta de Willian Tião, que trabalha com o vereador de São Paulo Rubinho Nunes.

Leia + sobre política regional

O PP ficou com o grupo do advogado Zé Odécio, que tem a filha Nathalia Camargo como vereadora, e o União ficou com o especialista em marketing Eduardo Gastalli.

Os dois partidos estavam com o empresário Ricardo Molina até o começo do ano, mas passaram a ficar ‘soltos’ no mercado. O PP foi cobiçado pelo secretário de Habitação Luiz da Rodaben e pelo grupo do PSDB, mas os dois foram convencidos pelos projetos do trio Tião, Odécio e Gastalli.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP