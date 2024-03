Rafael Piovezan assina convênio e amplia “SESI Atleta do Futuro” em Santa Bárbara

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, assinou a renovação do convênio firmado com o SESI para a execução do programa “SESI Atleta do Futuro” no Município. A renovação prevê também a ampliação de atendimento para 300 crianças e jovens entre 6 e 17 anos, promovendo a formação e a disseminação da cultura esportiva, de forma gratuita, contribuindo para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade, para o desenvolvimento do futuro cidadão.

Anteriormente, 100 crianças e jovens eram atendidas. Em Santa Bárbara as atividades ocorrem no SESI e também em estruturas esportivas vinculadas à Prefeitura, como ginásios e centros esportivos municipais.

Nesta quinta-feira (7) os uniformes do programa foram entregues, em evento realizado no SESI e que contou com a presença do vice-prefeito Felipe Sanches, do secretário de Esportes, Vinícius Furlan, do diretor do Centro de Atividades “Américo Emílio Romi”, Pedro Luiz Caliari, da coordenadora de Qualidade de Vida do SESI, Lilian Godoy, além de pais e responsáveis dos alunos e do atleta Enzo Antônio Nardo, que integra o “SESI Atleta do Futuro” e a seleção estadual de Natação.

