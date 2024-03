Após 51 anos de atividades em Americana, a loja Bachega Calçados fechará as portas da sua unidade no “Calçadão” da Rua Trinta de Julho, no Centro da cidade.

Nas redes sociais, a loja anunciou o fechamento com uma queima de estoque com descontos de 20% a 70% em todos os produtos, como calçados, bolsas e malas.

Inaugurada em 1973, a loja é uma das mais antigas do Centro de Americana.

