A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde,

realizou 376 exames de mamografia e Papanicolau durante o “Dia D” do “Mutirão Saúde da Mulher”, neste sábado (9). Os procedimentos foram distribuídos entre 154 mamografias e 222 Papanicolaus. A iniciativa ocorre ao longo deste mês em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

Os atendimentos prestados neste sábado se dividiram em seis unidades de saúde. Tantos os exames de mamografia como os de Papanicolau foram oferecidos nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros São Vito e Jardim Guanabara. As UBSs São Domingos e Vila Galo e as ESFs (Estratégia Saúde da Família) Praia Azul e Antônio Zanaga abriram as portas para realização do Papanicolau.

“Foi um sábado especial, em que muitas mulheres tiveram a oportunidade de realizar seus exames, de forma rápida e eficiente. Nós continuaremos com a oferta nos próximos sábados e esperamos que mais moradoras da nossa cidade busquem o serviço”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Foi um dia muito proveitoso, em que foi possível atender um número significativo de mulheres. O mutirão é uma estratégia para oferecer mais acesso aos serviços, principalmente às mulheres que têm dificuldade de ir a uma unidade básica de saúde durante a semana”, acrescenta a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Até o fim de março, o programa vai destinar um total de 980 mamografias. Elas são realizadas em veículos adaptados ao procedimento. O serviço foi contratado pela Prefeitura por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas).

As mulheres precisam ter idade entre 35 e 69 anos para a mamografia, enquanto para o Papanicolau a faixa etária contemplada é de 25 a 64 anos. Para ambos os exames, é necessário apresentar comprovante de residência em Americana, cartão SUS e um documento com foto. O atendimento pode ser feito em qualquer unidade, independentemente da região do município onde a mulher reside.

Desde o início do mutirão, no dia 2 de março, já foram realizadas 579 mamografias e 488 exames de Papanicolau. O mutirão prossegue nos dois próximos sábados, das 8h às 14h.

Dia 16 (sábado) – mamografias e Papanicolau

ESF Praia Azul – Rua Maranhão, nº 1.213

ESF Antônio Zanaga – Rua Ademar Tavares, nº 185

UBS Jardim Boer – Rua Romildo Bosqueiro, nº 55

Dia 23 (sábado) – mamografias e Papanicolau

UBS Vila Mathiensen – Rua das Alfazemas, nº 316

UBS Vila Galo – Rua Quintino Bocaiúva, nº 1.250

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP