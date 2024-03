Irmão de Daniel Alves se pronuncia sobre o boato

que surgiu no X sobre a morte do irmão.

O irmão de Daniel Alves fala de “quanta crueldade do ser humano”.

No vídeo, ele ataca a mulher que foi vítima do ex-craque do São Paulo e fala que o pai deles tem 70 anos e não pode ser alvo da ‘maldade das pessoas’.

Ao final, o irmão diz que as pessoas não podem entrar em ‘onda de páginas de fofoca’ e fala “que Deus tenha misericórdia de vocês”.

