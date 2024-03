Rapazote de 15 anos detido por tráfico em SBO

Um rapazote de apenas 15 anos foi detido

por tráfico de drogas esta sexta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe de Apoio Tático da Guarda Municipal deteve o adolescente de 15 anos por tráfico de drogas no Parque do Lago.

A ação aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (8).

Quando era por volta das 17h50, a equipe do AT, Villalon, Ferreira e Washington, abordou o infrator na Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira.

Durante averiguação, foram encontrados 32 pinos com cocaína, 17 pedras de crack e R$ 276.

A ocorrência foi comunicada no Plantão Policial e o adolescente foi liberado para o seu responsável.

