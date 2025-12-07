Ásia é tendência para o turista brasileiro em 2026

Com o viajante brasileiro cada vez mais aberto a descobrir outras culturas, buscar vivências autênticas e investir em jornadas transformadoras, a agência especializada em expedições Se Tu For, Eu Vou – Viagens aponta os destinos que devem liderar as buscas em 2026. Segundo Carolina Taketomi, sócia da empresa, a Ásia volta com força total ao radar, acompanhada por destinos que vão sediar grandes eventos esportivos e os que devem ter fenômenos naturais raros. No turismo doméstico, a aposta é Rio de Janeiro

Entre os destaques da Ásia, Japão e China despontam como protagonistas do próximo ano. O primeiro retoma o posto de “sonho de consumo” graças ao iene mais favorável e ao interesse renovado pela gastronomia, tradições e tecnologia. “Mesmo regiões pouco exploradas, como Okinawa, começam a aparecer nas escolhas dos brasileiros”, explica Carolina. A ilha de Okinawa, pertencente ao Japão, oferece uma combinação de atrações naturais, culturais e históricas como o aquário Churaumi, o Castelo de Shuri e diversas praias paradisíacas.

Já a China vive um momento de atenção histórica: após a entrada sem visto para brasileiros em 2025, cresceu a curiosidade por suas cidades vibrantes, paisagens icônicas e heranças milenares e tradições milenares. Por isso tudo, Carolina aposta que é uma tendência que deve se consolidar em 2026, quando muitos farão sua primeira viagem ao país.

Outro país asiático, a Tailândia, segue firme como queridinha, combinando espiritualidade, praias e boa relação custo-benefício. Festivais, como o das Lanternas, que atraem multidões do Brasil, reforçam o caráter transformador das viagens ao Sudeste Asiático. No Festival das Lanternas de Chiang, os brasileiros são o terceiro maior público estrangeiro, apenas atrás de chineses e japoneses. O evento conta até com tradutor para o português.

Já a Copa do Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá e México, promete criar uma onda turística que extrapola os estádios. “Megaeventos sempre estimulam novas rotas, combinados de cidades e pacotes especiais, ampliando as possibilidades de viagem”, diz Carolina. E, para quem sonha com fenômenos naturais, os países nórdicos devem viver uma alta expressiva: com auroras boreais mais intensas previstas para o ciclo solar atual, Islândia, Noruega e Finlândia entram forte no desejo dos brasileiros, especialmente para expedições de inverno, fotografia e hospedagens imersivas em meio à neve.

Já no turismo nacional, Rio de Janeiro mantém seu brilho próprio, impulsionado por recorde de visitantes em 2025, eventos culturais e esportivos e uma malha aérea robusta, o que deve atrair ainda mais turistas nacionais e estrangeiros no próximo ano. Para Carolina, o conjunto dessas tendências revela um movimento claro: “Os brasileiros querem viajar por mais tempo, mergulhar em culturas diferentes e viver experiências que marcam”. Com novas facilidades – como a isenção de visto em países asiáticos -, grandes eventos globais e destinos naturais em alta, 2026 se desenha como um ano em que exploradores brasileiros vão expandir horizontes como nunca.

