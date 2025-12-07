Mais de 50 novos guardas ingressaram na força de segurança municipal

A Prefeitura de Hortolândia tem realizado, periodicamente e em diversas regiões, sobretudo nas entradas e saídas da cidade, a “Operação Bloqueio” da GM (Guarda Municipal). São priorizadas as vias estratégicas, de grande circulação de veículos. Iniciadas em meados deste ano, as ações de fiscalização já passaram por bairros como Jd.Boa Esperança, Jd. Nova Europa, Estrada do Campo Grande, Pq.Vasconcelos, Jd. Flórida, Orestes Ôngaro e Pq. do Horto.

Durante os “Bloqueios”, as equipes da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) e do Canil dão apoio aos agentes de segurança. Tanto motocicletas quanto outros veículos automotivos passam pela fiscalização. Os GMs verificam a documentação do condutor e também do veículo e, quando necessário, orientam e autuam os abordados em casos de infração.

Reforço na GM

De 2024 para cá, mais de 50 novos profissionais ingressaram, via concurso público, na GM (Guarda Municipal), 31 deles em outubro deste ano e 24 em junho de 2024. Segundo a Secretaria de Segurança, após alguns desligamentos, atualmente há 53 novos GMs 4ª Classe.

Todos os novos GMs passaram por formação específica, de mais de 500 h/a, que segue a Matriz Curricular Nacional de Formação das Guardas Municipais da SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública) do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Os novos profissionais estão atuando em todas as frentes: seja na Patrulha “Maria da Penha” ou no Canil, seja no patrulhamento ou na ROMU (Ronda Ostensiva Municipal).

A contratação de novos GMs faz parte do pacote de ações em realização pela Prefeitura para reforçar a segurança em Hortolândia. Em fevereiro de 2023, começaram a ser instalados, em diversos bairros, totens inteligentes, com câmeras acopladas com giro em 360 graus e botão de pânico que pode ser acionado pelo cidadão e, instantaneamente, a informação do local da ocorrência chega até a Central de Operações da Guarda Municipal.

O prefeito José Nazareno Zezé Gomes já anunciou para breve, motos para patrulhamento e novas viaturas para o enfrentamento à criminalidade.

Confira abaixo outras medidas no âmbito da Segurança Pública no município:

Troca de toda a iluminação pública por lâmpadas LED, o que aumenta a luminosidade, garantindo maior segurança para motoristas e pedestres,

Instalação de câmeras inteligentes integradas à nova Central de monitoramento, uma das mais modernas do Brasil,

Portais que, em breve, terão o número ampliado com a construção de outras unidades (Corredor Metropolitano e região do Parque Perón),

Compra de armamentos de grosso calibre,

Operações periódicas de bloqueios de via.

As ações que reforçam a segurança na cidade fazem parte do Novo PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento). O Novo PIC contempla diversos serviços que, juntos, irão contribuir com o desenvolvimento inteligente e sustentável de Hortolândia nos próximos anos.

