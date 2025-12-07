Lucy chega a Campinas: Museu Catavento apresenta exposições sobre evolução humana no MDBio, da Unicamp

O Museu Catavento, instituição da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, apresenta no Museu de Diversidade Biológica (MDBio/Unicamp) duas exposições que percorrem mais de 7 milhões de anos de história evolutiva humana. Concebidas pelo Catavento e exibidas pela Unicamp, as mostras dividem espaço no museu localizado no Instituto de Biologia da Unicamp.

Entre os destaques, a mostra Invasão Hominímia leva de maneira inédita ao Museu de Diversidade Biológica a réplica fóssil de Australopithecus afarensis, conhecida mundialmente como Lucy, fóssil descoberto na Etiópia na década de 70. Sua descoberta simboliza um marco arqueológico, que a tornou peça-chave para compreender a origem humana e marcos evolutivos, como adaptações posturais e o caminhar sobre dois pés.

A curadoria da mostra é assinada por Walter Neves, um dos principais nomes da paleoantropologia no Brasil e reconhecido por seu trabalho de divulgação científica — frequentemente chamado de “pai da Luzia”. Arqueólogo e antropólogo da USP, Neves formulou a principal teoria sobre a chegada do homem às Américas a partir de seus estudos sobre Luzia, fóssil mais antigo do Brasil que também é tema de um painel expositivo. Seu nome homenageia Lucy, grande destaque da mostra.

Além do esqueleto de Lucy, outras réplicas integram a instalação “Invasão Hominínia”:

Sahelanthropus tchadensis

Homo habilis

Homo erectus

Homo neanderthalensis

Homo sapiens

Também disponível no Museu de Diversidade Biológica, a exposição “Do Macaco ao Homem” traz uma linha do tempo detalhada sobre a evolução humana, explorando transformações anatômicas, cognitivas e tecnológicas ao longo de milhões de anos. Dividida em cinco eixos — Evolução da Bipedia, Evolução Craniana, Evolução da Fisionomia, Evolução do Tamanho do Cérebro e Evolução da Tecnologia da Pedra Lascada — a mostra permite ao visitante compreender como diferentes espécies se sucederam, se adaptaram e contribuíram para o surgimento do Homo sapiens. Projetada para ser explorada livremente, de maneira não-linear, a exposição destaca como descobertas científicas recentes possibilitaram reconstruir com precisão crescente os caminhos que moldaram nossa história evolutiva.

Outro destaque na mostra fornecida em parceria com o Museu Catavento é a interatividade: a instalação oferece QR Codes que direcionam o visitante a videoaulas sobre cada espécie.

A programação no MDBio oferece opções de visitas agendadas e livres para atender diferentes públicos. As visitas mediadas à exposição podem ser realizadas às segundas-feiras, no período da tarde, e às terças-feiras, pela manhã ou à tarde, mediante agendamento prévio no site oficial do museu. Já quem prefere explorar o espaço sem necessidade de inscrição pode participar do programa Zoologia de Portas Abertas, com visitas livres na segunda quinta-feira de cada mês, das 14h às 16h, e na quarta quinta-feira do mês, das 9h às 11h.

