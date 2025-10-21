O Assaí Atacadista realiza, no dia 22 de outubro (quarta-feira), um mutirão com mais de 40 oportunidades de emprego para atuação na loja da cidade. As oportunidades são para diferentes áreas operacionais e todas as posições são elegíveis a pessoas com deficiência.

A ação acontece na unidade do Assaí Santa Bárbara d’Oeste, localizada na Rua da Agricultura, 1258 – Loteamento Industrial, CEP 13454-000. Os(as) candidatos(as) devem comparecer ao endereço das 9h às 12h e das 14h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio.

As vagas são direcionadas a pessoas com mais de 18 anos e ensino médio completo. No momento da inscrição, é necessário apresentar documento com foto, CPF, telefone e e-mail para cadastro na plataforma. A inscrição poderá ser feita de forma antecipada, por meio do site: Link ou para acesso as demais vagas. Para dúvidas, o WhatsApp do RH está à disposição: (61) 9951-7937.

O Assaí está presente em Santa Bárbara d’Oeste desde 2021

Atualmente gera cerca de 600 empregos diretos e indiretos no município. As vagas disponíveis oferecem remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. Além disso, o quadro de colaboradores(as) do Assaí recebe investimentos contínuos em desenvolvimento profissional, com planos estruturados de carreira e oportunidades reais de crescimento em todo o país.

