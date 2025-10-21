Clube de leitura com foco na cultura russa tem encontro na Biblioteca de Americana

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, em Americana, recebe nesta quarta-feira (22), às 19h, o segundo encontro do “Projeto Samovar – Clube de Leitura e Cinema”, que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A iniciativa possui caráter educativo e formativo e busca expandir a cultura do leste europeu no município, por meio da leitura e do debate de obras literárias. A participação é gratuita e aberta a todos os públicos, sem necessidade de inscrição.

No encontro desta quarta, os participantes do círculo de leitura vão debater sobre o livro “Meninas”, da escritora Lyudmila Ulitskaya, que retrata a vida de jovens garotas durante a União Soviética. A discussão será mediada pelo professor Douglas Fonseca Bonganhi, idealizador do projeto, que pesquisa literatura e cultura russa na Universidade de São Paulo.

A obra reúne seis contos interligados pela experiência da infância feminina na Moscou dos anos 1950, pouco antes da morte de Stálin. A autora constrói um ciclo narrativo em que as mesmas personagens reaparecem sob diferentes ângulos, revelando as tensões entre subjetividade, sociabilidade e o peso da história soviética. Trata-se de um livro que une a minúcia da memória individual à dimensão coletiva da literatura.

“Esse projeto reforça a vocação da Biblioteca Municipal como espaço de formação cultural e troca de conhecimento. Ao promover o contato com a literatura russa, a iniciativa amplia horizontes e estimula o pensamento crítico, fortalecendo o papel da cultura como instrumento de aprendizado e integração”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O projeto reúne leitores interessados em conhecer e discutir obras de autores clássicos e contemporâneos, em encontros mensais que combinam leitura, análise e debate. Na estreia, realizada em 24 de setembro, foi debatido o livro “Diário de um Homem Supérfluo”, de Ivan Turguêniev. Mais informações podem ser obtidas na página do projeto no Instagram, em @projetosamovar.

A Biblioteca Municipal de Americana fica na Praça Comendador Müller, s/nº, Centro.

