O SEAAC de Americana e Região e a Tools Soluções e Serviços Compartilhados, empresa da categoria de assessoramento, em Piracicaba, finalizaram as negociações para renovação do Acordo Coletivo 2025/2026. Com as negociações finalizadas, a proposta da empresa negociada pelo Sindicato foi levada à assembleia, sendo aprovada pelos trabalhadores.

Assim, o reajuste salarial será de 6,13% (INPC acumulado de 12 meses + 1% de aumento real) beneficiando os 1.500 empregados na empresa.

Também faz parte do Acordo piso salarial de R$ 1.980,00 ou R$ 2.100,00 dependendo da função; triênio de R$ 89,50 mensal; auxílio-refeição/alimentação de R$ 1.194,42 mensal; auxílio-alimentação extraordinário de R$ 926,98 a ser pago em novembro; auxílio-creche mensal de R$ 474,50 por filho até 36 meses e auxílio para filhos com necessidades especiais de R$ 474,50 mensal.

A presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva, avaliou

o Acordo Coletivo negociado e aprovado pelos trabalhadores como bom. “O Acordo demandou meses de negociação. No entanto avançamos em várias cláusulas econômicas e sociais, trazendo ganhos diretos”. Helena ainda lembrou que as diferenças salariais e de benefícios, retroativas a 1º de agosto, data base da categoria, serão pagas na folha do mês de outubro.

