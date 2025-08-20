Assistência Social de Americana abre vaga de estágio

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), abriu uma vaga de estágio para estudantes do ensino superior nas áreas de Direito ou Criminologia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail [email protected] até o dia 30 de agosto.

A bolsa-auxílio na Assistência Social é de R$ 1.008,96

além de vale-transporte no valor de R$ 126,12. A carga horária é de 6 horas diárias.

O estagiário atuará na sede da SASDH, localizada na Rua Purus, nº 31, Jardim São Roque.

PA Zanaga tem 2a etapa do projeto Boas Práticas para qualificar assistência

O Pronto Atendimento (PA) do bairro Antônio Zanaga, em Americana, recebeu nesta terça-feira (19) a segunda etapa do Projeto Boas Práticas, desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde e o Hospital do Coração (Hcor), de São Paulo. A unidade contou com a visita da enfermeira e especialista do projeto, Fernanda Rodrigues Lima, e do consultor de processos, Adriano Sales Fernandes, ambos do Hcor.

O objetivo da ação foi realizar uma visita técnica diagnóstica para avaliar os processos da unidade e direcionar a implementação de melhorias.

A implantação do projeto começou em junho, com reuniões técnicas internas para detalhamento das etapas e mobilização das equipes. O ciclo terá duração total de 18 meses, sendo 12 meses de intervenção ativa, com capacitações e reestruturação de fluxos, e outros seis de monitoramento dos resultados.

A proposta contempla a estruturação de três linhas prioritárias de cuidado: Síndrome Coronariana Aguda (SCA), Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Sepse. A estratégia inclui protocolos clínicos baseados em evidências científicas, ferramentas de gestão e acompanhamento de indicadores assistenciais.

Entre as principais ações estão: capacitação contínua das equipes; padronização dos protocolos; triagem qualificada com priorização dos casos graves; uso do tele-ECG com laudos em tempo real; e monitoramento de resultados para melhoria contínua.

“A saúde de qualidade começa com processos bem estruturados e equipes capacitadas. Projetos como o Boas Práticas nos permitem oferecer um atendimento mais ágil, seguro e humanizado, garantindo que cada paciente receba o cuidado que merece no momento certo”, ressaltou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado