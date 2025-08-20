Supermercados devem crescer 5,8% este ano, acima da média paulista

O setor supermercadista da região de Campinas vive um momento de forte expansão e deve registrar crescimento de 5,8% neste ano, acima da média estadual projetada de 5,2% e mais que o dobro da estimativa para o PIB brasileiro, de 2,5%. O avanço é impulsionado principalmente pelo consumo das famílias e pelo agronegócio.

Com quase 4 mil estabelecimentos e mais de 111 mil colaboradores, a região também concentra cerca de 5 mil vagas abertas no setor. “Campinas é muito representativa no cenário supermercadista. Temos perto de 700 mil empregos diretos no Estado e 111 mil apenas na região, que cresce acima da média paulista”, afirmou Erlon Ortega, presidente da APAS – Associação Paulista de Supermercados.

O faturamento do setor supermercadista na região de Campinas atingiu a marca de R$ 55 bilhões em 2024, volume que representa 17% do total do faturamento do setor no Estado de São Paulo, e crescimento de 20% em relação à 2023. Os números foram divulgados durante a APAS Experience, feira realizada no Royal Palm Hall, cujo objetivo é fomentar o desenvolvimento regional de negócios e fortalecer as conexões institucionais com o poder público e outros stakeholders.

Além da metrópole, a Regional Campinas abrange outras 86 cidades. São mais de 3.700 estabelecimentos, entre micro (15%), pequenas (44%), médias (20%) e grandes empresas (21%). Só no ano passado, foram gerados mais de 1,6 mil novos empregos no setor – 7,3% do total criado no Estado, que foi de 22 mil. Só entre janeiro e junho deste ano, o setor supermercadista já criou 1,1 mil novos empregos.

Para o diretor regional da APAS em Campinas, Acácio Maciel, a expansão se apoia no potencial de consumo e na infraestrutura logística. “Além de uma economia local robusta, estamos próximos das principais rodovias e do Aeroporto de Viracopos, que abriga o maior centro de carga aérea da América do Sul. Esse conjunto de fatores cria um ambiente propício para o crescimento”, destacou.

