Assistência Social abre processo para contratação de empresa para reestruturação do CREAS

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana abriu um processo para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços voltados à reestruturação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). A iniciativa visa o fortalecimento e a qualificação dos processos de trabalho, organizados em três pilares principais: diagnóstico e mapeamento; supervisão e capacitação; e revisão de fluxos, protocolos e instrumentos de trabalho interno. As empresas interessadas devem apresentar as propostas até esta quinta-feira (13), pelo e-mail [email protected].

A reestruturação do CREAS é fundamental para o fortalecimento da política pública de assistência social, na medida em que o serviço atua como referência essencial para o atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social decorrente da violação de direitos. A ação vai contribuir para a consolidação de um serviço capaz de enfrentar os desafios contemporâneos, garantindo direitos e promovendo as condições necessárias para a proteção social especializada.

“Esse processo vai proporcionar a capacitação dos profissionais do CREAS, promover a qualificação dos serviços prestados e aprimorar o trabalho já desenvolvido no município em prol da população”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O termo de referência pode ser acessado no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no item “Licitações” e, em seguida, “Aviso de Dispensa de Licitação”.

