Americana contará com um novo centro voltado exclusivamente a serviços de saúde nos próximos anos. O empreendimento Life Care foi apresentado ao prefeito Chico Sardelli, nesta quinta-feira (13), pelos empresários Marcos Politano e Marcelo Contatto, em reunião no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal.

O centro médico será construído na Rua das Castanheiras, próximo à Avenida Brasil, na altura do Jardim São Paulo, e contará com ampla estrutura destinada a médicos e demais profissionais da área da saúde, reunindo consultórios, escritórios e espaços voltados a serviços e procedimentos especializados.

O prefeito Chico destacou a importância do projeto para o fortalecimento do setor no município. “Americana já é referência regional em serviços de saúde, e a chegada de um centro como o Life Care reforça ainda mais esse papel. É um investimento que soma qualidade, inovação e geração de empregos, gerando retorno positivo para toda a dinâmica da cidade”, afirmou.

O empreendimento será lançado oficialmente em breve, após a conclusão dos trâmites de aprovação do projeto. A construção tem início previsto para 2026 e duração estimada de 30 meses. O investimento projetado, apenas com as obras, é de R$ 60 milhões.

O encontro também contou com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, do chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, do secretário de Planejamento, Diego Guidolin, e do advogado Bruno Contato.

“Além de contribuir para impulsionar ainda mais o desenvolvimento de Americana, o empreendimento vai fortalecer a economia local, desde a fase de obras até o funcionamento pleno dos serviços”, observou o vice-prefeito Odir.

Para o chefe de Gabinete, Franco Sardelli, o projeto reflete a confiança do setor privado no crescimento do município. “Empreendimentos como o Life Care mostram que Americana oferece um ambiente favorável para novos investimentos, especialmente em áreas que geram benefícios diretos à comunidade”, disse.

“O projeto está sendo estruturado de forma moderna e sustentável, respeitando as diretrizes urbanísticas e garantindo funcionalidade para profissionais e usuários”, destacou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

Americana está entre os dez melhores classificados no ranking

dos municípios brasileiros com mais estabelecimentos de saúde por habitante, segundo dados do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O levantamento considera cidades com mais de 200 mil habitantes, grupo no qual Americana é a oitava colocada.

Os dados considerados indicam 505 equipamentos de saúde no território americanense, entre locais públicos e privados – em média, um a cada 470 pessoas.

