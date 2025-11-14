O ex-prefeito de Campinas Dr Hélio do Oliveira Santos (2005-2011) deve vir candidato a deputado federal no ano que vem. Ele hoje é cotado para ser um dos nomes do PSDB.

Ele se encontrou recentemente com o ex-governador de Minas Gerais e liderança nacional da legenda Aécio Neves.

O meio político ainda se pergunta sobre os problemas judiciais de Hélio. Ele foi candidato a prefeito de Campinas em 2020 e teve votação ruim, ainda que com a ‘espada’ da Justiça castigando seu nome.

Caso saia candidato, ele tende a atrapalhar outro ex-prefeito de Campinas, o atual deputado federal Jonas Donizete.

Dr Hélio e Lula

Dr Hélio foi muito próximo do presidente Lula e um dos responsáveis pelo apoio do PDT no então decisivo 2o turno da eleição de 2006. À época, ainda no escândalo do Mensalão, Lula teve uma campanha decisiva contra o então tucano e adversário Geraldo Alckmin (hoje seu vice presidente).

