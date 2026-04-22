Abril chegou e, com ele, um convite importante: olhar com mais atenção, empatia e respeito para o Transtorno do Espectro Autista (TEA). É o chamado Abril Azul, movimento global incentivado pela Organização das Nações Unidas, que, além de informar, busca sensibilizar a sociedade para o respeito à neurodiversidade e o reconhecimento do potencial singular de cada pessoa com TEA.

No domingo (12), voluntários da Associação Griots – Os Contadores de Histórias se mobilizaram para prestigiar eventos em duas cidades da região.

Em Sumaré, aconteceu a 7ª edição do OABril Azul, organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil em parceria com a Prefeitura. Assim como nos anos anteriores, a ação foi realizada na Praça Rosa Maluf, conhecida como Praça do Canon. A programação, além da contação de histórias, reuniu apresentação circense, feira de artesanato, distribuição de sorvetes e serviços gratuitos de saúde, como aferição de pressão, auriculoterapia, reflexologia nas mãos e orientações sobre saúde bucal.

Entre os participantes, o voluntário Márcio Henrique esteve presente ao lado de outras quatro voluntárias Griots, todas atuantes no Hospital Estadual de Sumaré. Ele destacou o impacto do evento e a importância da causa: “Este evento sempre vem com a expectativa de reencontros, e, ao final, o sentimento que fica por mais um ano é de dever cumprido, pela pauta do autismo ser colocada em destaque e nos lembrar que as pessoas autistas e suas famílias merecem todo nosso carinho e acolhimento. Enquanto Griot, eventos como esses sempre trazem possibilidades de novos convites e abrem portas para alcançarmos outros ambientes de partilha de histórias”, afirmou.

Clarice Miranda também faz parte da equipe Griots no Hospital Estadual de Sumaré. Ela se tornou contadora de histórias há pouco mais de 2 anos, e esteve pela segunda vez no evento de Sumaré. “O Abril Azul foi maravilhoso. A gente interage com muitas pessoas, de um jeito diferente do que fazemos no hospital, onde as pessoas estão com o emocional mais fragilizado. Ali na praça, em lugar aberto, era dia de festa.”

Em Hortolândia, o domingo também foi marcado por encontro e partilha. A Associação de Mães e Amigos dos Autistas de Hortolândia realizou a 5ª edição do AMAAH Abril Azul no Observatório Ambiental Parque Escola. O evento propôs um espaço de acolhimento e troca, com atividades ao ar livre, experiências sensoriais, momentos de escuta e o tradicional varal do orgulho, que dá visibilidade às histórias das famílias.

A voluntária da Associação Gritos e moradora de Hortolândia, Eliane Teixeira Barbosa, participou da ação acompanhada de outras quatro voluntárias vindas de Campinas. Griot há 12 anos, ela descreveu a experiência como marcante. “O Abril Azul de Hortolândia, neste ano de 2026, foi muito significativo para mim. Foi maravilhoso. Levamos o grupo de Griots, a nossa coxa de histórias, livros, lápis de cor, desenhos… As crianças e os adolescentes adoraram”, relatou.

Durante o evento, Eliane e o grupo promoveram atividades lúdicas com música, contação de histórias e interação com o público. “Cantamos, dançamos, brincamos e rimos. As crianças quiseram tirar fotos com a gente, foi um momento muito alegre. Amamos participar e só temos a agradecer a todos os envolvidos”, contou.

Saiba mais sobre a Associação Griots:

Fundada em 2003, a Associação Griots – Os Contadores de Histórias é uma entidade sem fins lucrativos, cujos voluntários fazem contação de histórias em hospitais. Por meio de histórias leves, alegres e motivadoras, os voluntários favorecem a humanização do ambiente hospitalar, contribuindo positivamente para o bem-estar dos pacientes, seus familiares e a equipe de profissionais envolvidos no tratamento. As primeiras atividades foram no setor de pediatria do Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas/SP. Mais de duas décadas após sua criação, a atuação dos Griots alcança também outras cidades, como Sumaré, Paulínia, Hortolândia, Itapira e Indaiatuba, com números expressivos: em 2025, foram atendidas cerca de 500 pessoas por mês.

Atualmente, a Associação Griots conta com patrocínio da CPFL Energia e Unimed Campinas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apoio do Instituto CPFL e assessoria cultural da Direção Cultura.

Sobre o Instituto CPFL

Desde 2003, o Instituto CPFL (ICPFL) é a plataforma de investimento social privado do Grupo CPFL Energia, desenvolvendo projetos nas áreas de esporte e cultura como instrumentos estratégicos de transformação social nas comunidades onde o grupo atua. Alinhados à Estratégia ESG do Grupo CPFL, nosso compromisso é apoiar e incentivar programas sociais que utilizam a nossa energia para transformar a realidade das comunidades onde estamos presentes. Nosso objetivo é gerar impactos positivos, duradouros e construir um futuro promissor para a sociedade. Com esse propósito, coordenamos as iniciativas de protagonismo social do Grupo CPFL, promovendo ações junto às comunidades em que atuamos por meio das frentes: CPFL Jovem Geração, CPFL Intercâmbio Brasil-China, Circuito CPFL, CPFL nos Hospitais e Café Filosófico CPFL.

Sobre a Unimed Campinas

A Unimed Campinas completou 55 anos de história como a maior cooperativa médica do interior do país, atendendo mais de 750 mil beneficiários. Sua estrutura reúne mais de 3600 médicos cooperados, uma ampla rede de clínicas, hospitais e laboratórios credenciados, além de serviços próprios que são referência na região.