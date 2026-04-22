Legislativo de Sumaré condecora destaques da segurança pública

Evento presidido por Hélio Silva reuniu autoridades no plenário para homenagear profissionais da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros com a Medalha Tiradentes

A Câmara Municipal de Sumaré realizou, na noite desta quinta-feira (16), uma sessão solene em reconhecimento ao trabalho de treze profissionais que se destacaram na área da segurança pública. O evento, sediado no plenário do Legislativo, reuniu guardas civis municipais, policiais militares, policiais civis e bombeiros para a entrega da Medalha Tiradentes, honraria que celebra a dedicação daqueles que zelam pela proteção da comunidade sumareense. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Casa, vereador Hélio Silva (Cidadania), e contou com a presença dos vereadores Professor Edinho (Republicanos), Welington da Farmácia (MDB), Alan Leal (PRD), Dudu Lima (Cidadania), Geraldo Medeiros (PT) e Tavares (PL).

A escolha do nome da medalha remete a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, patrono cívico do Brasil e das polícias militares e civis. Conhecido por seu papel de liderança na Inconfidência Mineira e por seu sacrifício em prol da liberdade, Tiradentes simboliza a coragem e o dever de servir à pátria, valores que fundamentam a concessão da honraria aos profissionais da segurança. Prevista no Decreto-Legislativo nº 521/2021 e instituída originalmente pela Lei nº 4.251/2006, a entrega da Medalha Tiradentes chegou este ano à sua sexta edição consecutiva.

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Homenageados

Os homenageados de 2026 foram indicados pelos vereadores, representando diferentes frentes de atuação. Entre os agraciados estiveram o Delegado de Polícia Dr. Bruno Ramaldes Puppim, indicado pelo vereador Geraldo Medeiros, e o Delegado de Polícia Dr. Leonardo de Freitas Silva, indicado pelo vereador Alan Leal. A Polícia Militar Ambiental foi representada pelo Sr. André dos Santos Souza, escolhido pelo vereador Welington da Farmácia, enquanto o Sr. Clésio Chiriato recebeu a medalha por indicação do vereador Rudinei Lobo (PSB).

A Guarda Civil Municipal teve forte representação com as homenagens aos senhores Felix Mendelssohn Guttemberg Silva, indicado por Dudu Lima; Fernando Schiavinatto Hirooka e Iverson Tonezella, ambos indicados pelo presidente Hélio Silva; Reginaldo Gloor, por César Bianchi (PP); e Renato Silva Santo e Sérgio Galdino, indicados pelo vereador Tavares.

O corpo de bombeiros foi lembrado através do Sr. João Batista Machado da Silva, indicado pelo vereador Professor Edinho. Completaram a lista de homenageados os policiais militares Sr. Julio Sanches e Sr. Vonei Araújo, ambos indicados pelo vereador Wellington Souza (PT).

A solenidade foi transmitida ao vivo e permanece disponível para visualização no canal oficial da Câmara no YouTube.

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