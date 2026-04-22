Nove pessoas são presas em série de ocorrências em Hortolândia e Sumaré

Casos de tráfico, furto, receptação e captura de procurado foram registrados pelo 48º BPM/I entre domingo (19) e quarta-feira (22)

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou uma sequência de ocorrências entre domingo (19) e quarta-feira (22) nas cidades de Hortolândia e Sumaré, envolvendo crimes como tráfico de drogas, furto, receptação e captura de procurado.

No domingo (19), em Sumaré, um homem foragido da Justiça foi capturado na Rua José Vedovatto, no Jardim Bom Retiro, após informações do sistema de monitoramento por câmeras. Durante a abordagem, ele chegou a fornecer identidade falsa, mas acabou revelando os dados corretos. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, permanecendo preso após ser encaminhado ao Plantão Policial.

Ainda no domingo à noite, em Hortolândia, duas ocorrências de tráfico de drogas foram registradas. No Jardim Santa Emília, um indivíduo tentou fugir ao perceber a presença policial e arremessou uma sacola durante a fuga. Ele foi detido com seis pedras de crack no bolso, além de entorpecentes diversos na sacola, totalizando porções de crack, cocaína, maconha e “dry”, além de R$ 321 em dinheiro.

No bairro Boa Esperança, também em Hortolândia, dois indivíduos foram presos após tentativa de fuga e resistência à abordagem. Um deles dispensou uma pochete com drogas, enquanto o outro incitou populares contra a equipe e tentou ocultar outro objeto. Foram apreendidos mais de 400 gramas de entorpecentes, entre cocaína, crack, maconha e “dry”, além de dinheiro e um celular. Ambos permaneceram presos por tráfico, resistência e ameaça.

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Já na madrugada de segunda-feira (20), no bairro Nova Hortolândia, um homem foi preso por furto após ser flagrado com uma mochila contendo 29 celulares com identificação de assistência técnica, além de ferramentas. Durante diligências, os policiais confirmaram o arrombamento de um estabelecimento comercial, com imagens que comprovaram o crime. O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso.

Na tarde do mesmo dia, no Jardim Amanda, em Hortolândia, a PM localizou uma caminhonete com sinais de adulteração em uma residência. Após consulta, foi constatado que o veículo era produto de furto em Sorocaba. Um homem assumiu a posse do automóvel e acabou preso por receptação. No local, também foram encontradas placas veiculares.

Na madrugada de terça-feira (21), durante operação na Vila São Pedro, em Hortolândia, dois indivíduos foram abordados em um condomínio. Um deles admitiu atuar como “olheiro”, enquanto o outro confessou o tráfico de drogas ao tentar fugir com entorpecentes. Foram apreendidos diversos tipos de drogas, incluindo cocaína, maconha, crack, “ice” e “dry”, além de dinheiro. Um dos envolvidos permaneceu preso, enquanto o outro foi liberado.

Por fim, na madrugada de quarta-feira (22), em Sumaré, um homem foi preso por tráfico de drogas no Jardim Basilicata. Durante abordagem, os policiais localizaram entorpecentes com o suspeito e, nas proximidades, uma sacola com mais drogas e R$ 1.180 em dinheiro. Ao todo, foram apreendidas porções de cocaína e maconha.

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