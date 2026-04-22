Cidadania Itinerante: projeto oferece serviços gratuitos em Americana nesta semana

Cidadania Itinerante oferece serviços gratuitos em Americana nesta semana

Americana recebe, nesta semana, o projeto Cidadania Itinerante, desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, que oferece diversos serviços gratuitos à população

Nesta quarta-feira (22), o atendimento será das 9h às 17h, na Rua São Teodoro, em frente ao nº 205, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, próximo ao campo de futebol do São Vito. Já na quinta-feira (23), a ação ocorre das 9h às 16h, na Rua da Aliança, em frente ao nº 791, no Jardim Governador Mário Covas III, ao lado da ESF do Mário Covas.

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“O Governo do Estado disponibilizará uma série de serviços importantes para a população, que pode emitir documentos, conhecer plataformas de vagas de emprego e capacitação profissional e tomar contato com políticas públicas de encaminhamentos de denúncias contra vários direitos do cidadão”, explicou o secretário municipal de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto.

Entre os serviços oferecidos estão: criação ou recuperação de conta Gov.br; agendamento de 1ª e 2ª via de RG; emissão de segunda via de certidões de nascimento e casamento; acesso à Plataforma Trampolim, voltada à oferta de vagas de emprego e cursos de qualificação; e cadastro no ID Jovem, destinado a pessoas inscritas no Cadastro Único, com benefícios como meia-entrada em eventos e gratuidade ou desconto no transporte interestadual.

A população também poderá acessar serviços como emissão e consulta de documentos (CPF, título de eleitor e antecedentes criminais), orientações sobre Seguro-Desemprego, consultas ao Serasa, agendamentos na Receita Federal, INSS e Polícia Federal, além de apoio para elaboração de currículo e registro de boletim de ocorrência.

Outros atendimentos incluem a emissão da Carteira de Trabalho Digital, CNH Digital, carteira da pessoa idosa, cartão de estacionamento para idoso e pessoa com deficiência, além da CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

Não será realizada na unidade móvel a retificação de nome e gênero de pessoas trans, por se tratar de procedimento que deve ser feito diretamente em cartório.

Durante a ação, as coordenadorias da Secretaria da Justiça e Cidadania também irão acolher e encaminhar denúncias relacionadas a políticas públicas, incluindo diversidade sexual, população negra e indígena, direitos da mulher, enfrentamento ao tráfico de pessoas, apoio a vítimas de violência, proteção a crianças ameaçadas de morte e ouvidoria.

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