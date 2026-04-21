O Corinthians vai vencendo o time do Barra de Santa Catarina por 1 a 0 em sua estreia na Copa do Brasil. Atual campeão do torneio, o timão encara o atual campeão catarinense na fase de ida e volta da Copa BR.

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A rodada de volta deve acontecer em maio e o timão segue com vantagem bastante grande. A nota trise foi a contusão do lateral Kaike, ele torceu o joelho, deixou a partida e passará por avaliação médica.

Corinthians luta no Brasileirão

Diferentemente do que acontece na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o alvinegro precisa urgentemente vencer no Brasileirão. O Corinthians ainda está na zona de rebaixamento e precisa vencer na rodada do final de semana.

No domingo, o time paulista recebe o Vasco com a obrigação de vencer e somar pontos.

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