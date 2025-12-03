Ivete Sangalo pegou os fãs de surpresa ao anunciar, na última quinta-feira, o fim de seu casamento de 17 anos com o nutricionista Daniel Cady. Em sua rede social, ela contou que esta foi uma decisão conjunta, madura e pautada pelo respeito. A notícia emocionou o público e levantou uma pergunta inevitável: por que esse término acontece agora, após tantos anos de construção familiar?

De acordo com Giovanna Guarnieri, astróloga do APP Astrolink, a resposta é clara. “ Ivete, que é geminiana com Ascendente em Virgem e Lua em Sagitário, viveu nas últimas quase duas décadas um trânsito extremamente sensível: Netuno em Peixes atravessando sua Casa 7, a área do mapa ligada ao casamento, às parcerias e aos acordos estáveis.

Giovanna explica que Netuno é o planeta da inspiração, mas também das ilusões. “Ele sublinha sonhos, suaviza limites e, às vezes, faz com que o casal enxergue a relação mais pelo que deseja que ela seja, e não pelo que realmente é”, diz.

Em dezembro de 2025, Netuno está fazendo sua última passagem por Peixes neste século, encerrando esse ciclo na Casa 7 da cantora. “É o trânsito perfeito para que um casal perceba: ‘Vivemos tudo o que poderíamos viver juntos. Agora é hora de seguir em paz’”, revela.

A astróloga ressalta que é importante lembrar que nem todo ascendente em Virgem passará por um término. “Porém, quando uma relação já apresentava sinais de desgaste ao longo dos anos, esse fechamento de ciclo tende a simbolizar o momento em que as duas partes finalmente compreendem que precisam se despedir para seguir evoluindo”.

Urano vai redefinir a vida de Ivete em 2026

Ao mesmo tempo, outro movimento poderoso está acontecendo: Urano está saindo de Touro e entrando em Gêmeos, onde ficará até 2033. Essa movimentação se relaciona diretamente com o Sol em Gêmeos da Ivete, sua Casa 10 (carreira e imagem pública) e, por oposição, com sua Lua em Sagitário na Casa 4 (família e lar).

Em outras palavras, Urano em Gêmeos promete para Veveta mudanças radicais na carreira, reinvenções criativas, novos projetos. “Pode ser uma fase de experimentação e liberdade, com transformações profundas na vida íntima e redefinindo sua base emocional e do conceito de ‘lar’”, diz Giovanna.

Mercúrio retrógrado: o gatilho final da conversa que precisava acontecer

O anúncio da separação chega durante o Mercúrio retrógrado entre Escorpião e Sagitário, signos que conversam diretamente com a Lua sagitariana e a Casa 4 de Ivete. Este trânsito não causa términos, mas abre conversas difíceis e inevitáveis, trazendo à tona mágoas antigas, assuntos mal resolvidos, dores guardadas e percepções profundas sobre o que já não funciona.

Um momento raro, coletivo, e profundamente pessoal

Estamos diante de uma das transições astrológicas mais intensas e raras das últimas décadas, com Netuno e Urano mudando de signo e Saturno iniciando um ciclo decisivo em Áries. Esses movimentos anunciam 2025 e 2026 como anos de fechamento e reconstrução, períodos em que velhos capítulos se encerram para que novas dinâmicas possam surgir, tanto no coletivo quanto na vida pessoal.

O fim do casamento de Ivete se insere exatamente nesse cenário: não como um rompimento brusco, mas como o desfecho natural de uma fase que cumpriu seu ciclo. O mapa da cantora revela essa transição especialmente nas Casas 7 (relacionamentos), 10 (carreira) e 4 (família), enquanto, para outras pessoas, o impacto pode se manifestar em áreas diferentes. É esse movimento de mudança — íntimo, profundo e inevitável — que o Astrolink explora no Guia Astrológico de 2026, mostrando como cada signo e ascendente atravessa essa nova era.

O fim de um ciclo… e o começo de algo grande

A separação pode entristecer fãs e admiradores. Afinal, Ivete e Daniel construíram uma história bonita e formaram uma das famílias mais queridas do país. Mas, astrologicamente, esse término não representa perda, e sim libertação, reconstrução e renascimento.

Para Ivete, 2026 promete nova fase artística com reinvenção criativa, curas profundas, expansão profissional, coragem para experimentar o novo e uma transformação pessoal com grande potencial de virar arte

