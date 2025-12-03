O PAT Americana realiza nesta quinta-feira (4), das 9h às 16h, processo seletivo para 133 vagas na transportadora Atual Cargas, referência no transporte de cargas secas, fracionadas, dedicadas e em projetos especiais de integração logística multimodal e armazenamento, que está em projeto de expansão com uma nova unidade na cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os interessados devem comparecer ao Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), na Rua Anhanguera, nº 16, Centro. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de endereço e currículo impresso.

“Muitas empresas procuram o PAT e utilizam a experiência de nossos colaboradores para realizar os processos seletivos. É um reconhecimento do trabalho realizado pelo setor”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Confira os cargos na transportadora:

– Ajudante de carga – Ensino Fundamental (não obrigatório); não é necessária experiência – 72 vagas;

– Conferente – Ensino Médio; desejável experiência como conferente em transportadora de cargas – 24 vagas;

– Arrumador – Ensino Fundamental (não obrigatório); não é necessária experiência – 12 vagas;

– Líder de turno – Ensino Médio; desejável experiência com liderança em transportadora de cargas em área operacional e galpão – 5 vagas;

– Líder de Departamento de Pendências – Ensino Médio; desejável experiência em tratativa de ocorrências em transportadora de cargas e ter perfil de liderança – 1 vaga;

– Analistas e assistentes de Departamento de Pendências – Desejável Ensino Superior; experiência sólida em transportadora de cargas em solução de ocorrências de transporte – 4 vagas;

– Coordenador de expedição e distribuição – Desejável Ensino Superior; experiência sólida em transporte de cargas e na vaga de coordenação desejada; necessário já ter sido líder anteriormente – 2 vagas;

– Líder de expedição – Ensino Médio; experiência com expedição em transportadora de cargas, com domínio dessa atividade; desejável já ter sido líder desse departamento – 1 vaga;

– Assistentes e auxiliares de expedição e distribuição – Ensino Médio para ambos os cargos. Para assistente, é desejável experiência no segmento de transportadora de cargas; para auxiliares, não é necessária experiência, mas ter um perfil dinâmico – 12 vagas.

Leia + sobre economia, emprego e mercado