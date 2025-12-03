O vice-prefeito de Hortolândia Cafu César foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos II, na Grande São Paulo. Ele ainda está preso preventivamente por investigações de fraudes em contratos públicos da educação na cidade. A defesa nega as acusações.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A informação foi confirmada nesta semana por documentos oficiais do sistema penitenciário.

Cafu caiu na Operação da PF

Cafu foi preso 12 de novembro de 2025 na Operação Coffee Break da Polícia Federal (PF). A operação apura irregularidades na contratação de materiais didáticos e licitações ligadas à Secretaria de Educação. As principais suspeitas são de movimentações financeiras incompatíveis, compras milionárias e uso de dinheiro em espécie, o que pode indicar “enriquecimento sem causa”.

Ele segue exercendo o mandato de vice-prefeito, mas deixou de ser secretário de governo.

COTADÍSSIMO PARA VIR A DEPUTADO Novato para boa parte do meio político da região, ele era cotadíssimo para ser candidato a deputado federal pelo PSB, com vereadores e lideranças sendo chamadas para fazer parte do time.

Leia + sobre política regional