O Atacadão, rede atacadista presente em todos os estados brasileiros

com mais de 360 lojas, realizará, durante todo o mês de abril, a promoção Parceirão na Sorte, em comemoração ao seu aniversário de 62 anos, com a distribuição de mais de 3 milhões de reais em prêmios.

“Este mês é muito importante e especial para o Atacadão, pois além de comemorarmos mais um ano de presença em todo o Brasil, é motivo de muito orgulho seguirmos firmes no propósito de proporcionar aos nossos clientes alimentos de qualidade a preços acessíveis, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, por meio da geração de empregos e estímulo ao empreendedorismo. Esta campanha é uma forma de agradecer a confiança em nosso negócio por mais de seis décadas”, comenta Marco Oliveira, CEO da empresa.

Entre os dias 1º e 30 de abril, a cada R$ 200,00 em compras, o cliente concorrerá a 62 mil reais todos os dias*, mais de 300 mil reais em vale-compras e 10 prêmios de 100 mil reais no fim da campanha.

Para concorrer, basta cadastrar o código promocional que consta na nota fiscal até o dia 2 de maio, no site www܂aniversarioatacadao܂com܂br/ ou WhatsApp – (11) 98512-7412. Após esse processo, os consumidores recebem os números da sorte para concorrerem aos prêmios. Como os sorteios acontecem durante todo o mês, quanto antes o cliente se cadastrar, mais chances terá de ganhar. Os vencedores serão divulgados no site da campanha em até 30 dias após a realização dos sorteios.

