8 mil na retomada da Paixão de Cristo em Nova Odessa

Cerca de 8 mil pessoas acompanharam no último sábado (30/03) à noite

a retomada da tradicional encenação da Paixão de Cristo em Nova Odessa. O espetáculo gratuito encantou e emocionou quem compareceu à Praça dos Três Poderes, incluindo o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho). Comerciantes prestigiados pela gestão municipal na composição da praça de alimentação do espetáculo também aprovaram a iniciativa.

O tradicional espetáculo ecumênico voltou a ser promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, através do Departamento de Cultura e Turismo, após oito anos fora do calendário cultural anual da cidade (a última encenação em praça pública havia sido em 2015). A produção foi da Catavento Brasil, e a direção, do renomado diretor João Prata, de Piracicaba.

“Hoje (Sábado de Aleluia), guardamos a morte de Jesus, e amanhã (domingo), celebramos a Páscoa, que representa a vida, a Sua ressurreição. Quero desejar a cada um de vocês uma feliz Páscoa, com muito amor e muito carinho no coração. E quero parabenizar não apenas o diretor João Prata, pelo seu amor por Nova Odessa, nosso assessor de Cultura Lucas Camargo e o produtor Lucas Frigeri, mas todo o elenco, porque que são mais de 70 atores, bailarinos e figurantes”, afirmou o prefeito Leitinho, ao lado do vereador Oseias Jorge.

“Quero agradecer a acolhida que eu sempre tenho aqui em Nova Odessa. Em especial ao prefeito Leitinho, por retomar esse projeto e por me chamar para fazer a direção, o que me deixa muito honrado e muito feliz. Porque a Paixão de Cristo é a maior mensagem que podemos receber. Que nossos corações fiquem tocados pela mensagem deste espetáculo”, afirmou o diretor João Prata na abertura da noite.

“Cumprimos com o êxito a missão de retomar a Paixão de Cristo. Foi ótimo ver a Praça dos Três Poderes lotada, além da dedicação de toda equipe envolvida para a realização do evento. Tenho certeza de que isso viabiliza uma encenação ainda maior no próximo ano”, completou o assessor de Cultura e Turismo do Município, Lucas Camargo, ao término do espetáculo.

O público ficou encantado com a encenação, principalmente nos momentos da crucificação, morte e ressurreição e assunção de Cristo – que encerrou o espetáculo. “Sou de Campinas e estou muito feliz. Que trabalho maravilhoso, poder sentir a espiritualidade dessa encenação e o que eles vieram semear – o amor, a energia de tudo que foi transmitido aqui. Cada etapa foi de uma extrema importância para todos que estavam aqui. Sentimos a presença da vida e do Deus vivo”, completou dona Maria Inês.

Também foi mais um evento promovido pela Prefeitura que abriu espaço para comerciantes da própria cidade operarem na praça de alimentação, montada abaixo da Praça dos Três Poderes.

“Quero agradecer imensamente ao nosso querido prefeito Leitinho por essa festa maravilhosa. Foi de arrasar, teve tudo de melhor. E nós, que somos da cidade e trabalhamos aqui (na praça de alimentação), só temos a agradecer pela oportunidade de participar destes grandes eventos, de podermos trabalhar dignamente para alimentar nossas famílias”, declarou a comerciante Maria Clarete Marçon.

