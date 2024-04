Mariana, filha do Diácono Luiz Scarazatti e a Vitória, da Paróquia Santo Antônio, Santa Bárbara d’Oeste/SP, está desaparecida desde ontem a noite. A jovem disse que iria na missa e não voltou mais pra casa. A família pede ajuda com compartilhamentos em grupos. A informação é que ela saiu de casa com uma calça xadrez e uma mochila rosa.