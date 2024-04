Pegos pela polícia distribuindo notas falsas pelo comércio de Americana

Uma mulher de 25 anos, desempregada, foi presa após ser pega com notas falsas na Avenida Paulista, em Americana. A equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento no último sábado (30), se deparou com dois indivíduos sentados em uma praça.

Ao avistarem as viaturas, a dupla, composta pela mulher e um jovem de 15 anos, se levantou e saiu caminhando em direções opostas, arremessando algo ao solo, sendo de imediato abordados. Com a parte feminina, foi localizada a quantia de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais) em espécie e um celular Samsung. Já com o menor, nada de ilícito foi encontrado.

Ao averiguar o local, foi localizada uma cédula falsa de duzentos reais R$ 200,00 (duzentos reais) amassada. Questionados, os indivíduos informaram que vieram de Uber da cidade de Rio Claro para Americana, repassando notas falsas pelos comércios e que havia mais duas pessoas, o motorista do Uber e mais uma parte feminina, pela cidade de Santa Bárbara d’Oeste, cometendo o ilícito.

Diante dos fatos, os indivíduos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, sendo o menor liberado para sua avó e a parte feminina permaneceu à disposição da justiça.

