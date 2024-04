Prefeitura de Santa Bárbara inicia reforma do Parque dos Ipês

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia nesta segunda-feira (1º) a reforma do Parque dos Ipês. O mais tradicional espaço de lazer e convivência da população ficará fechado ao público para sua revitalização, recebendo novas instalações e equipamentos que serão atração do espaço de 72 mil metros quadrados.

Além das novas estruturas, os serviços a serem executados incluem podas e condução das árvores existentes, melhoria na pista de caminhada, no gradil e na iluminação.

“O Parque dos Ipês é primeiro parque da nossa cidade, com 28 anos de existência. Teremos grandes transformações no espaço que é um patrimônio ambiental e histórico da nossa cidade”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

