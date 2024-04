Nova Odessa tem ‘2º Super Feirão de Carros Seminovos’ neste final de semana

O que antes acontecia somente em cidades vizinhas e grandes centros, agora acontece em Nova Odessa também. A 2ª edição do Feirão de Carros Seminovos será realizada nesta sexta- sábado e domingo, dias 05, 06 e 07 de abril, nos bolsões de estacionamento da Prefeitura, na Avenida João Pessoal, nº 777, no Centro.

O evento, que tem o apoio da Administração Municipal por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, contará com lojas de veículos, a maioria da própria cidade, além de praça de alimentação e prestação de serviços. O local foi escolhido por ser considerado ideal para o evento, amplo e central, e já dispor de infraestrutura adequada.

Além do “Feirão” promovido pelos comerciantes do ramo, com apoio municipal, a própria Prefeitura de Nova Odessa já realizou, entre 2022 e 2023, três edições da “Feira do Carro Usado, Seminovo e Clássico”, no mesmo local – o estacionamento da Praça dos Três Poderes, em frente ao Paço.

As três edições do evento atraíram um bom público, com dezenas de veículos expostos, a presença de lojistas e vendedores particulares da cidade, além de diversas atrações para o público e opções gastronômicos – trucks de chopes e pasteis.

Trata-se de mais uma das ações de incentivo ao Comércio local determinadas pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) desde 2021, ainda durante a pandemia. Tais ações começaram pela modernização da Lei de Incentivo do ProdeNO (Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico de Nova Odessa), naquele ano. Desde 2021, foram anunciadas as chegadas de cerca de 20 empresas médias e grandes, como os Centros de Distribuição do Grupo SC (Santa Cruz)/Panpharma e da Localiza Veículos – entre outras.

Houve 2 edições do “Nova Odessa +Barato: Outlet Municipal”, no Recinto da Feira da Rua Anchieta, três “Feirões do Emprego” no Paço, a criação da Nova Feira Noturna do Jardim Santa Rita e Região, a criação do Novatec (Programa de Orientação Profissional) dos formandos do Ensino Médio, a adoção do JEPP (Jovens Empreendedores: Primeiros Passos) do Sebrae e a criação da “Feira do Carro Usado, Seminovo e Clássico”.

A viabilização pela atual gestão da instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros na cidade também tem um papel significativo na atração de investimentos, pois barateia os cursos de seguros empresariais.

E já está em fase adiantada de obras o ZED Boulevard Nova Odessa, shopping center em construção na Avenida Carlos Botelho. O investimento anunciado pelos parceiros Investitore Empreendimentos e São José Investimentos é de R$ 45 milhões.

Mas a medida que está tendo o maior impacto na qualidade dos serviços e do atendimento prestados ao trabalhador e aos empreendedores e empresários de Nova Odessa foi a viabilização do Poupatempo Paulista, já funcionando na Rua Duque de Caxias, nº 600.

Junto ao Poupatempo, foi criado o novo Centro de Referência do Empreendedor e Trabalhador, unificando diversos serviços municipais – incluindo PLT (Posto Local do Trabalho), Procon, Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista, a Junta do Serviço Militar e a própria sede da Secretaria de Desenvolvimento.

Em fevereiro deste ano, aconteceu o 1º “Feirão do Emprego PCD”, também no saguão da Prefeitura. Por tudo isso, o setor produtivo de Nova Odessa criou 2.613 empregos entre 2021 e 2023, uma média de quase 900 novas vagas por ano.