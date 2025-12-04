A Vigilância Sanitária de Americana realizou nesta quarta-feira (3) identificoou o funcionamento irregular de um comércio atacadista de suplementos alimentares. O estabelecimento foi interditado por falta de licença sanitária, e aproximadamente 900 kg de produtos foram descartados. A ação foi em conjunto com a Polícia Civil em um galpão localizado no Jardim Terramérica.

Durante a inspeção, foram encontrados diversos frascos de suplementos que eram comercializados por plataformas digitais, como ginseng, óleo de coco, multivitamínicos, entre outros. Foi identificada, também, a venda de produtos da marca Bálsamo Je’s, que já possuía determinação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para proibição de distribuição, comercialização, fabricação, propaganda e uso, o que representa risco à saúde dos consumidores. As equipes encontraram, ainda, rótulos, frascos vazios e materiais de propaganda, indicando possível atividade de envase de parte desses produtos.

Todos os produtos da marca foram inutilizados e descartados, bem como os demais itens que não possuíam identificação de fabricante e procedência. Já os produtos que continham rótulo de identificação, mas cuja regularidade não foi possível analisar precisamente no local, foram interditados pela Vigilância, para que a comprovação seja realizada durante o processo administrativo instaurado.

Dono dos suplementos levado pra delegacia

O responsável legal pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. O resultado da ação será reportado à Anvisa, para que a agência adote as devidas providências quanto à suspensão da comercialização dos produtos por plataformas digitais.

“O funcionamento de uma atividade dessa natureza sem autorização representa um risco direto ao consumidor. Além da falta de controle sanitário, encontramos produtos cuja comercialização já havia sido proibida pela Anvisa. Nosso papel é agir de forma imediata para evitar que itens irregulares cheguem ao mercado e comprometam a saúde da população”, afirmou o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges.

“Assim que fomos acionados pela Polícia Civil, mobilizamos nossa equipe para apoiar a operação. No local, constatamos uma estrutura montada para venda de suplementos sem qualquer tipo de licença sanitária. Além disso, há três anos já realizávamos buscas por produtos da Bálsamo Je’s. A parceria entre os órgãos é fundamental para interromper práticas ilegais e garantir que somente produtos seguros circulem na cidade”, destacou a coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira.

