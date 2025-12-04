A Diretoria do SEAAC eleita para o período 2025/2029 tomou posse oficialmente no último dia 19 de novembro em solenidade na sede da entidade. Após a posse oficial, a Diretoria se reuniu para tratar do planejamento para o mandato, focando inicialmente nas propostas de trabalho para o ano de 2026.

Entre as sugestões discutidas e aprovadas pela Diretoria está a intensificação da fiscalização em empresas que descumprem normas coletivas, trazendo prejuízo aos trabalhadores. Neste sentido, a decisão é manter o padrão adotado de inicialmente enviar notificações extrajudiciais, dando às empresas oportunidade de correção de conduta, antes de ajuizar ações.

A Diretoria também pretende intensificar os cursos de qualificação profissional, importante mecanismo de apoio ao crescimento dos trabalhadores nas empresas. Outros pontos discutidos e aprovados são a retomada das excursões para as colônias de férias e os campeonatos de futebol de salão.

“No total aprovamos 13 pontos de ação da Diretoria para 2026, em áreas de vão desde o esporte e lazer até mecanismos de negociação coletiva, fiscalização e aprimoramento do atendimento aos trabalhadores que representamos. Estamos iniciando um novo mandato com a mesma disposição que encerramos este ciclo”, comentou Helena Ribeiro da Silva, presidenta da entidade.

DIRETORIA

Esta é a composição da Diretoria do SEAAC para o período 2025/2029: Presidenta, Helena Ribeiro da Silva; Diretora da Secretaria Geral, Vlaici Sartorato da Silva; Diretora de Administração e Finanças, Gislaine Sacilotto da Silva; Diretor de Formação Sindical, Saúde e Previdência Social, José Carlos Bispo de Souza Júnior; Diretora de Assuntos da Mulher, Criança e Adolescente, Rosangela Cristina Amado. Conselho Fiscal: Maria Moura Gimenez, Silvana Aparecida Polline e Liliana Regina Ricardo Silveira Rosa. Suplentes: Adilson José de Paula, Lourdes Claro Ribeiro da Silva e Isabel Duarte de Araujo Bumussa.

