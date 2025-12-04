Sexto episódio de ‘Voz da Consciência’ recebe Rappin’ Hood e Dexter para revisitar origem do rap e seu impacto social

Após uma sequência de episódios com nomes como Thiaguinho, Jota.Pê, Jeniffer Nascimento, Liniker, Criolo, Os Prettos, Paula Lima, Luciana Mello, Thaíde e Rael, o sexto episódio de ‘Voz da Consciência’, apresentado por Péricles, aprofunda ainda mais a história do Hip-Hop brasileiro ao receber Rappin Hood e Dexter, dois dos artistas mais marcantes do movimento.

O episódio vai ao ar 06 de dezembro, às 23h45, no Multishow, e 09 de dezembro, às 21h, no Canal BIS.

Rappin’ Hood, um dos principais nomes responsáveis por aproximar o rap do samba nas periferias, relembra sua trajetória e fala sobre identidade, resistência e sobre o papel transformador da cultura no cotidiano das comunidades. Filho da Dona Bete, ele atravessou décadas unindo ritmos, estilos e pessoas, tornando-se referência para quem veio depois.

Dexter, rapper, compositor e produtor, compartilha a força de letras que ensinaram uma geração a conversar sobre perdão, esperança, superação e futuro. Sua obra, marcada pela delicadeza dentro da dureza, se tornou símbolo de reconstrução, autoconsciência e impacto social no rap nacional.

Em uma conversa profunda conduzida por Péricles, o episódio revisita os primórdios do Hip-Hop, mostra como o movimento cresceu dentro das quebradas e discute sua capacidade de transformar vidas, reorganizar narrativas e criar novas rotas de pertencimento.

Com doçura, verdade e contundência, Rappin’ Hood e Dexter mostram por que seguem sendo vozes fundamentais dentro e fora da música.

Exibição:

• Multishow – 06/12 às 23h45

• Canal BIS – 09/12 às 21h

