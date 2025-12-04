Movimento lança núcleo na RMC para fortalecer a articulação política e social baseada em valores cristãos, liberdade e dignidade do povo brasileiro

O Foro do Brasil será lançado oficialmente na Região Metropolitana de Campinas (RMC) no próximo dia 5 de dezembro, das 15h às 19h, em sessão solene realizada no Plenário da Câmara Municipal de Campinas. O anúncio foi realizado pelo fundador, Padre Kelmon Luis da Silva Souza (PL-SP), em suas redes sociais.

Além de diversas autoridades, lideranças políticas e representantes do Partido Liberal (PL), a solenidade contará com a presença do embaixador do Foro do Brasil na RMC, Nelson Hossri (PL), de Campinas, e de Fred Frederice, liderança da região de Pedreira, que se somam ao movimento neste momento de expansão e articulação regional. A cerimônia marca mais um passo significativo para o fortalecimento do Foro do Brasil, que busca promover articulação política e social baseada em valores cristãos, na defesa da liberdade e na dignidade do povo brasileiro.

O Foro do Brasil surge como uma plataforma de união entre cidadãos comprometidos com princípios cristãos, responsabilidade social e a construção de um país mais justo, forte e soberano. A iniciativa pretende reunir lideranças da região para promover debates, ações e integração em torno de pautas que fortaleçam a sociedade e defendam a liberdade como fundamento essencial da nação.

“Este é um tempo de união, de erguer a voz em defesa dos valores que sustentam nossa pátria e reafirmar a dignidade do povo brasileiro. O Foro do Brasil nasce na RMC exatamente para cumprir esse propósito”, destaca Padre Kelmon em sua mensagem de convite para o evento.

O lançamento é aberto ao público e convidados e reforça a missão do movimento de promover uma organização cristocêntrica e comprometida com os valores da liberdade, da justiça e do desenvolvimento humano.

Data: 5 de dezembro de 2025

Horário: 15h às 19h

Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas

Endereço: Av. Engenheiro Roberto Mange, 66 – Ponte Preta – Campinas, SP – CEP 13041-790

