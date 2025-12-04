Americana (5), Santa Bárbara (2) e Sumaré (5) recebem novas viaturas da Polícia Militar

Em cerimônia realizada nesta terça-feira (2) na sede do CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior Nove), em Piracicaba, houve a entrega de 12 viaturas da Polícia Militar para as cidades de Americana, SBO e Sumaré.

Ao todo, 27 novas viaturas foram entregues a diversos municípios, sendo cinco para Americana e duas para Santa Bárbara. Participaram da solenidade o vice-prefeito de Santa Bárbara, Felipe Sanches (Republicanos), os vereadores barbarenses Alex Dantas (PL) e Cabo Dorigon (Podemos), além do presidente da Câmara de Americana, vereador Léo da Padaria (PL).

O investimento total na região ultrapassa R$ 6 milhões. Houve a destinação dos veículos para o 10º BPM/I – Piracicaba, 19º BPM/I – Americana e Santa Bárbara d’Oeste, – 24º BPM/I – Divinolândia, São José do Rio Pardo, Santa Cruz das Palmeiras, 36º BPM/I – Araras, 48º BPM/I – Sumaré e 10º BAEP – Piracicaba e Sumaré.

